خصائل ویژه حضرت زهرا (س) از جهت دخت نبوت، کُفو ولایت و اُم امامت بودن، او را از همه زنان پاکدامن و بلندآوازه عالم متمایز کرده است ، ایشان در خانواده نیز به اهل کسا یا آل عبا شهرت داشته و از مرتبت منیعی برخوردار است و فخر دختران و زنان به حساب می‌آید.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل حدیث کسا از احادیث معتبر و مورد وثوق شیعیان و اهل تسنن است ، در برخی منابع از این حدیث به عنوان حدیث متواتر یعنی "نقل شده به تکرار" نام برده‌اند و این هم گویای سندیت و اعتبار آن است.

در شرح ماجرای اهل کسا نوشته‌اند که پیامبر اکرم (ص) در خانه همسرش ام‌سلمه حضور داشته‌اند که از سوی خداوند حکیم درباره چند تن از نزدیکانش وحی نازل می‌شود.

رسول اسلام (ص) به همسرشان تأکید می‌کنند به هیچ‌کس اجازه ورود ندهند و از دخترش فاطمه (س) که آن روز پیش پیامبر خدا (ص) حضور داشته است، می‌خواهند همسرش علی (ع) و فرزندانشان حسن و حسین (ع) را نزد او بیاورند و فاطمه (س) بی درنگ این کار را انجام می دهند.

رسول خدا (ص) با داماد و دختر و دو نوه‌اش کنار هم می‌نشینند و پیامبر(ص) کسای خیبری (بافته‌ شده در منطقه خیبر) که در برخی منابع آن را عبا نیز نوشته‌اند را بر سر داماد و دختر و فرزندانش کشیدند و با دست راست به آسمان اشاره کرد و فرمودند: «خدایا! اینان اهل بیت (ع) من هستند، پس هرگونه پلیدی را از آنها دور کن و کاملاً پاکشان گردان!».

آنگاه جبرائیل امین، نازل شد و آیه تطهیر را خواند: إِنَّمَا یرِیدُ اللَّهُ لِیذْهِبَ عَنکمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَیتِ وَ یطَهِّرَکمْ تَطْهِیرًا (خدا فقط می‌خواهد آلودگی را از شما خاندان بزداید و شما را پاک و پاکیزه گرداند.) سوره احزاب آیه ۳۳ .

در ادامه ماجرای اهل کسا نوشته‌اند که فرشته وحی از رسول خدا (ص) پرسید ای پیامبر حق، اینها که زیر عبا یا کسا هستند کیستند؟ و حضرت پیغمبر (ص) فرمود: زیر کسا یا عبا فاطمه و پدرش ، فاطمه و همسرش و فاطمه و فرزندانش حضور دارند.

این تقریبا تمام ماجرای اهل کسا هست که در منابع معتبر و مختلف با یک محتوا و مضمون ذکر شده است ، البته در پرسشی که فرشته وحی از حضرت پیغمبر (ص) می پرسد، نوعی تجاهل‌العارف نهفته است و به قول شعرا این آرایه زمانی به‌کار می‌رود که گوینده مطلب به آن آگاه است اما به عمد پرسش می‌کند تا به چیستی و پاسخ آن تاکیدی کرده باشد و موضوع را برجسته نماید.

بنابراین احتمال دارد جبرائیل امین با علم به ماهیت اولیای حاضر در زیر کسا این پرسش را مطرح کرده تا آن پاسخ زیبا و بسیار پر محتوا را از جانب حضرت رسول (ص) دریافت کند؛ پاسخی که به نقش محوری فاطمه (س) در اهل کسا صحه می گذارد.

جایگاه زهرا (س) در اهل کسا

نکته اینجاست که حضرت محمد (ص) می‌توانستند در پاسخ به فرشته وحی به طور خلاصه بگویند اینها اهل بیت من هستند، یا دختر، داماد و نوه‌هایم زیر کسا حضور دارند ، یا می‌توانست در معرفی اهل کسا از نام خود که قله نبوت است شروع کند و در نهایت به نوه‌هایش برسد.

اما پیامبر اسلام (ص) در جواب به جبرئیل امین و در معرفی هر یک از اهالی شریف کسا، نام فاطمه (س) را بر زبان می‌آورد و به عمد تکرار می‌کند و این نه فقط به جهت محبت خاص حضرت به پاره تن خویش بلکه گویای عزت و عظمت بی‌نظیر آن مطهره منوره است که در مکتب و محضر نبوت پرورش و تربیت یافته است.

این نکته را نیز در منابع معتبر نوشته‌اند که آن کسا یا عبا نیز از آنِ حضرت زهرا بوده و این نیز نکته مهمی است و نشان می‌دهد که همه آن بزرگان و اولیای الهی زیر چادر یا کسای زهرای مرضیه (س) گرد آمده‌اند.

اهل کسا به نوعی یادآور واقعه مباهله مسلمانان با مسیحیان نجران نیز هست زیرا در جریان مباهله، همان بزرگانی بودند که در زیر کسا حضور داشتند و البته پرداخت به آن مقال، در این مجال نمی‌گنجد.

زهرا (س) در واقعه اهل کسا عمود و ستون کسا و به عبارتی خیمه دین است و وجود مطهرشان که همچون دُری گرانبها و بی‌نظیر از همه جهت می‌درخشد و به نوبت طلیعه ولایت و استمرار امامت وصل می‌شود، چشمه زاینده‌ای است که انوار ولایت و امامت از دامان او جاری شده و سوره کوثر به نام نازل گردیده است.

حجاب، سفارش رفتاری فاطمه (س)

این بانوی بزرگ عالم اسلام که نام و یادش معرف عفت، حیا، حجب و پاکدامنی است، نه تنها برای دختران و مادران بلکه برای پسران و مردان نیز الگویی تمام و کمال است زیرا حیا و حجب برای اناث و ذکور بشر لازم است و فرد بی‌حجاب از مرتبه انسانیت عدول و به سطح نازل حیوانیت سقوط می‌کند.

با وجود اینکه حضرت زهرا (س) را می‌توان معیاری برای همه انسان‌ها برشمرد، اما زنان فرهیخته و مزین به علم و ادب، ایشان را بیش از مردان برای خود نماد و نمونه معرفی می‌کنند و ایام ولادت و شهادت حضرت زهرا (س) موجی از پیام‌ها و روایت‌ها و سیره آن حضرت در باب حجاب و عفاف در جامعه شکل می‌گیرد.

با وجود اینکه ایرانیان از دیرباز به حیا و عفت تقید داشته‌اند و حتی کشف حجاب رضاخانی نیز به عنوان حکم حاکمیتی نتوانست چادر و روسری را از سر و دوش دختران و مادران بردارد، اما در دوره معاصر با هجمه‌های فرهنگی بیگانه و تاثیرگذار بر حجاب و عفاف در جامعه مواجه هستیم.

با اینکه ایرانی جماعت به خصوص بعد از تشرف به دین اسلام، به حجاب و عفاف خود ارزش بیشتری قائل بوده و هست، اما افرادی در جامعه مشاهده می‌شوند که به حجاب به عنوان سفارش رفتاری حضرت زهرا (س) کم‌اعتنایی کرده و در حراست این ارزش ستوده سهل‌انگاری می‌کنند.