به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کابل، در خبرنامه سفارت افغانستان آمده است، این افراد محکوم به زندان هستند و ‏انتقال آنان در چارچوب اجرای توافقنامه انتقال محکومان و در هماهنگی با ‏وزارت دادگستری ایران و کمیته انتقال زندانیان این کشور انجام شده است. ‏

سفارت افغانستان در تهران همچنین از همکاری نهاد‌های ایران در زمینه تسهیل روند انتقال زندانیان ‏قدرانی کرده است. ‏

جمهوری اسلامی ایران در اسفند ماه سال گذشته و اوایل سال جاری در مجموع بیش از ۴۰۰ زندانی افغان را به افغانستان منتقل کرده بود، ایران و افغانستان توافقنامه استرداد مجرمین و انتقال زندانیان را امضا کرده‌اند که بر اساس آن زندانیان افغانستانی و ایرانی به کشور‌های شان منتقل می‌شوند.

اخیرا معاون امور حقوقی و بین الملل وزیر امور خارجه ایران نیز در سفرش به کابل در خصوص تبادل زندانیان و استرداد مجرمین با مقامات افغانستان گفت‌و‌گو کرد.

وزارت امور خارجه افغانستان هم چند روز قبل از انتشار جدول ویژه‌ای خبر داد که بر اساس آن، اعضای خانواده‌های زندانیان افغان در ایران با پر کردن آن می‌توانند برای تعیین سرنوشت و کمک به زندانیان با وزارت امور خارجه همکاری کنند.

تعداد زندانیان افغان در ایران تا حدود هشت هزار نفر اعلام شده است.