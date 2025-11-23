پخش زنده
رئیس راهداری فلارد گفت: ۶۷ هزار مترمکعب عملیات راهداری در روستای ابواسحاق اجرا شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، محمد کریمی گفت: برای ارتقای ایمنی و بهبود شرایط تردد در محور روستای ابواسحاق، بیش از ۶۰ هزار مترمکعب ترانشهبرداری، ۳ هزار متر شانهسازی و یک هزار متر هرهخاکی با بهرهگیری از پنج دستگاه ماشینآلات سنگین شامل بلدوزر، گریدر، لودر و دو دستگاه کامیون اجرا شد.
وی افزود: همچنین برای تکمیل اقدامات ایمنی، ۱۰ عدد تابلو و علائم هشدار در محور نصب شد تا تردد اهالی و رانندگان با سهولت و ایمنی بیشتری انجام گیرد.
رئیس راهداری فلارد از اجرای پروژههای حمایتی دیگر نیز خبر داد و گفت: عملیات خاکبرداری و تسطیح زمین ورزشی روستا به مساحت ۲هزار و ۵۰۰ مترمربع نیز با هدف ایجاد فضایی مناسب برای فعالیتهای ورزشی جوانان روستا تکمیل شد.