پخش زنده
امروز: -
برگزاری گستردهی آزمون سامفا در پنج استان عراق، بار دیگر نشان داد که علاقهی نسل جدید دانشجویان این کشور به فراگیری زبان فارسی با سرعتی چشمگیر در حال افزایش است.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از بغداد، برگزاری آزمون «سامفا» در پنج استان عراق ــ بغداد، بصره، نجف، کربلا و واسط ــ بار دیگر نشان داد که گرایش نسل جدید دانشجویان عراقی به یادگیری زبان فارسی برای ادامه و تکمیل تحصیلات عالی در دانشگاههای ایران با سرعتی چشمگیر رو به افزایش است؛ روندی که امروز بیش از هر زمان دیگری در محیطهای دانشگاهی عراق دیده میشود و نویدبخش گسترش همکاریهای علمی میان دو کشور ایران و عراق است.
آزمون سامفا برای دانشجویان عراقی از اهمیت ویژهای برخوردار است، بهویژه آنکه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ایران مدارک فارغالتحصیلی دانشجویان غیرایرانی را تنها زمانی تأیید میکند که آنان آزمون زبان فارسی را با موفقیت پشت سر گذاشته باشند.
در وزارت آموزش عالی عراق نیز مدارک تحصیلی دانشجویانی که در ایران تحصیل کردهاند، بدون ارائهی گواهی موفقیت در دورههای آموزش زبان فارسی پذیرفته نمیشود.
از این رو، زبان فارسی امروز به یکی از مهمترین شاخصهای ارزیابی و پذیرش دانشجویان غیرایرانی ــ بهویژه دانشجویان عراقی ــ تبدیل شده است.
برگزاری گستردهی آزمون سامفا در پنج استان عراق، بار دیگر نشان داد که علاقهی نسل جدید دانشجویان این کشور به فراگیری زبان فارسی با سرعتی چشمگیر در حال افزایش است؛ موجی از اشتیاق که امروز در فضای دانشگاهی عراق پررنگتر از هر زمان دیگری دیده میشود و بهروشنی آیندهی همکاریهای علمی دو کشور را نوید میدهد.