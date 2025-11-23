به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، فرمانده سپاه ناحیه بویراحمد گفت: نخستین اردوی راهیان نور دانش آموزان پسر مقطع متوسطه دوم یاسوج به مناطق عملیاتی جنوب کشور اعزام شدند.

سرهنگ حسین انوری افزود: این دانش آموزان به مدت سه روز از مناطق عملیاتی جنوب علقمه، شلمچه، معراج شهداویادمان شهید هاشمی اهواز دیدن می‌کنند.

سرهنگ انوری اضافه کرد: براساس برنامه ریزی‌های انجام شده قراراست هفته‌ی اآنده دومین و اخرین کاروان دانش اموزی راهیان نوردانش اموزان پسریاسوجی به مناطق عملیاتی اعزام شوند.

حسین زاده رئیس اداره آموزش وپرورش شهرستان بویراحمد هم در این آئین اعزام دانش اموزان به مناطق عملیاتی گفت: آشنایی دانش آموزان با رشادت‌ها و دلاوری‌های رزمندگان و شهدا در هشت سال دفاع مقدس و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت از اهداف اعزام دانش آموزان به مناطق عملیاتی هشت سال دوران دفاع مقدس است.