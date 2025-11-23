پخش زنده
برنامههای «دکتر سلام»، با موضوع ایجاد سنگهای دستگاه اداری، «مثبت آموزش»، با موضوع مدرسه سبز و مدیریت استرس و «عصر خانواده» با هدف آزادی مادران زندانی، از شبکههای سیما پخش میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، برنامه «دکتر سلام»، امروز با حضور متخصص جراحی اورولوژی، به عوامل ایجاد سنگهای دستگاه ادراری و روشهای پیشگیری و درمان آن میپردازد.
این برنامه میزبان دکتر محمدرضا نوروزی، متخصص جراحی اورولوژی، فلوشیپ یوروانکولوژی و استاد تمام دانشگاه علوم پزشکی تهران است. این برنامه به بررسی علل، راههای پیشگیری و روشهای درمان سنگهای دستگاه ادراری میپردازد.
«دکتر سلام»، با اجرای دکتر شکیبا، ساعت ۱۳ از شبکه آموزش پخش میشود.
برنامه «مثبت آموزش»، امروز با حضور دانشآموز منتخب جشنواره پژوه دانش آموزی و مدیران آموزشی در حوزه مهارت، خانواده و مدیریت مدرسه پخش میشود.
این برنامه با اجرای زهرا حاجیعلی و سجاد زینالعابدین، میزبان دانش آموزان منتخب جشنواره پژوهش دانشآموزی و جمعی از مدیران و فعالان حوزه آموزش و خانواده است.
خانم مرضیه عباسی مقدم نیاسر، مدیر هنرستان حضرت فاطمه (س) منطقه ۱۲، درباره برنامههای مهارتآموزی و نقش هنرستانها در تربیت نیروی متخصص توضیح میدهد. همچنین فرحناز مهری آزاد، مدیر دبیرستان بزرگسالان ورامین و مدرس دانشگاه فرهنگیان، از تجربیات خود در حوزه آموزش خانواده و مدرسهداری سخن میگوید.
در ادامه، موضوع «مدرسه سبز»، «مدیریت استرس و هیجان» و معرفی رشتههای هنرستان با رویکرد آموزش دختران متخصص، متعهد و مؤمن انقلابی بررسی خواهد شد.
برنامه «مثبت آموزش»، ساعت ۱۸:۰۰ از شبکه آموزش پخش میشود.
برنامه «عصر خانواده»، امروز از ساعت ۱۸ تا ۱۹:۳۰، میزبان بزرگترین روضه خانگی تلویزیونی به مناسبت شهادت حضرت فاطمه (س) است. در این ویژهبرنامه، مجریها با حضور جمعی از مردم، فضای یک روضه خانگی را بازآفرینی کرده و میزبان چهرههای آیینی و مذهبی خواهند بود.
مهمانان ویژه این برنامه شامل پیرغلامان اهلبیت (ع)، جمعی از بانوان شاعر آیینی و دکتر پروانه ـ شاعر و پژوهشگر دینی ـ هستند.
در کنار اجرای برنامههای آیینی، هدف اصلی این رویداد انجام یک اقدام خیرخواهانه است: جمعآوری کمک برای آزادی مادرانی که همراه با فرزندانشان در زندان بهسر میبرند. این پویش با مشارکت سازمان دیه و سازمان زندانها انجام میشود و برگزارکنندگان ابراز امیدواری کردهاند که «حتی اگر شده یک مادر» در نتیجه این برنامه از زندان آزاد شود.
این ویژهبرنامه از تولیدات شاخص شبکه دو سیما است که با تهیهکنندگی علیاکبر کریمی، کارگردانی رضا داستانی و اجرای محسن آزادی، فاطمه متولیان و نیلوفر شاهرخی پخش می شود.