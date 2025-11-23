پخش زنده
امروز: -
مدیر مخابرات منطقه خوزستان گفت: عملیات گسترش شبکه فیبر نوری در شهرستان حمیدیه با اجرای مجموعهای از کارهای فنی در حال انجام است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، رحیم فلاح زاده اظهار داشت: در راستای ارتقای زیرساختهای ارتباطی و توسعه دسترسی جهت ارائه خدمات نوین مخابراتی و اجرای طرحهای اختصاصی، عملیات گسترش شبکه فیبر نوری در شهرستان حمیدیه با اجرای مجموعهای از فعالیتهای فنی در حال انجام است.
وی افزود: در این پروژه، حفاری، داکتگذاری و کابلکشی فیبر نوری در نقاط هدف به اجرا درآمده و همچنین تا کنون سه دستگاه تجهیزات فنی نوری ODC برای تقویت و تکمیل مسیرهای ارتباطی نصب شده است. اجرای این عملیات نقش مهمی در افزایش ظرفیت شبکه، بهبود پایداری ارتباطات و فراهمسازی امکان ارائه خدمات مبتنی بر فیبر نوری به مشترکان منطقه خواهد داشت.
فلاح زاده تصریح کرد: مخابرات منطقه خوزستان با اجرای این طرح، گام دیگری در مسیر توسعه زیرساختهای نوین ارتباطی برداشته و برنامهریزی برای تداوم عملیات توسعه شبکه فیبرنوری شهرستان حمیدیه نیز در دستور کار قرار دارد.