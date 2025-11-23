به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، ستاد فاطمیه زارچ همزمان با فرا رسیدن ایام سوگواری حضرت فاطمه‌الزهرا (س)، ایستگاه صلواتی خود را در حسینیه بزرگ زارچ برپا کرده و خدمات فرهنگی و پذیرایی به عزاداران ارائه می‌دهد.

این ایستگاه صلواتی که هر ساله در دهه فاطمیه دایر می‌شود، فضایی معنوی و صمیمی برای خدمت‌رسانی به عزاداران فراهم کرده و حال و هوای ویژه‌ای به مراسم سوگواری می‌بخشد.

در این ایستگاه انواع چای و نوشیدنی‌های گرم به عزاداران ارائه می‌شود و غرفه نقاشی کودکان برای انتقال مفاهیم فاطمی به نسل نو دایر شده است. همچنین با پشت‌نویسی خودرو‌ها با جملات و شعار‌های مناسبتی، حال و هوای فاطمیه در سطح شهر به نمایش گذاشته می‌شود.

مسئولان ستاد فاطمیه زارچ تأکید کردند: هدف از برپایی این ایستگاه علاوه بر پذیرایی عزاداران، ترویج فرهنگ دینی، مشارکت خانواده‌ها و ایجاد فضای معنوی و همدلی میان مردم است و هر ساله با استقبال گسترده اهالی مواجه می‌شود.