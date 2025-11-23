مهلت ارسال آثار به جشنواره رسانه‌ای ابوذر بسیج رسانه استان سیستان و بلوچستان تا پنجم آذر ماه ۱۴۰۴ تمدید شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، مسئول بسیج رسانه سپاه سلمان سیستان و بلوچستان گفت: بنابر استقبال فعالان رسانه‌ای استان و درخواست‌ها مبنی بر تمدید مهلت ارسال آثار، مهلت ارسال اثر به جشنواره ابوذر استان سیستان و بلوچستان تا پنج آذر ماه ۱۴۰۴ تمدید شده است.

مصطفی دشتی زاده ادامه داد: محورهای ملی جشنواره، جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، اتحاد ملی و مقاومت مردمی، شعار سال؛ سرمایه‌گذاری برای تولید، دستاوردهای انقلاب اسلامی و روایت پیشرفت، نقش رسانه در اشاعه فرهنگ ایثار و شهادت، تقویت امید، نشاط و همکاری و مقابله با آسیب‌های اجتماعی است.

وی افزود: آثار باید در یکی از رسانه‌های مکتوب، مجازی، دیداری یا شنیداری دارای مجوز یا در رسانه ملی منتشر شده باشد.

دشتی زاده گفت: شرکت‌کنندگان می‌توانند آثار خود را در قالب‌هایی چون گزارش، مصاحبه، یادداشت، سرمقاله، تیتر، اینفوگرافی، موشن‌گرافیک، عکس، کلیپ، گزارش ویدئویی، مستند و پادکست ارسال کنند.

وی بیان کرد: علاقه‌مندان آثار خود را از طریق پیام‌رسان ایتا به شماره ۰۹۹۶۵۸۹۲۸۷۹ به دبیرخانه جشنواره ابوذر ارسال کنند.

مسئول رسانه بسیج سپاه سلمان سیستان و بلوچستان اعلام کرد: مراسم اختتامیه دهمین دوره جشنواره رسانه‌ای ابوذر دی‌ماه امسال در زاهدان برگزار خواهد شد و برگزیدگان استانی برای رقابت در مرحله کشوری معرفی می‌شوند.