بازپرس ویژه مواد مخدر و عوامل انتظامی و نظارتی بازرسی هدفمندی از واحد‌های صنفی فروشنده قرص‌های غیرمجاز در میدان ابوذر یزد انجام دادند و متخلفان به مراجع قضایی معرفی شدند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد و بنابراعلام پایگاه اطلاع‌رسانی دادسرای عمومی و انقلاب یزد، در پی گزارش‌های متعدد شهروندان مبنی بر فروش غیرقانونی قرص‌های متادون، ترامادول و بوپرنورفین (B۲) در محدوده میدان ابوذر، بازپرس ویژه مواد مخدر همراه با نیرو‌های انتظامی و نظارتی اقدام به بازرسی از این واحد‌ها کردند.

در جریان این عملیات، مقدار قابل توجهی از قرص‌های غیرمجاز کشف و ضبط شد و واحد‌های صنفی متخلف با دستور مقام قضایی مهروموم شدند. همچنین عوامل مرتبط با فروش این مواد روان‌گردان به دادسرای یزد معرفی شدند.

رصد و برخورد با فروشندگان غیرمجاز مواد مخدر و قرص‌های روان‌گردان در سطح شهر به صورت مستمر ادامه خواهد داشت و هیچ‌گونه مماشاتی با متخلفان صورت نخواهد گرفت.

از عموم شهروندان خواسته شده تا با ارائه گزارش‌های دقیق و مستند از طریق لینک ارتباط مردمی با پایداد در پیام‌رسان ایتا، در پیشگیری از وقوع جرم مشارکت کنند. گزارش‌های دریافتی با رعایت کامل محرمانگی بررسی شده و اقدامات قانونی لازم در اسرع وقت انجام خواهد شد.