به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، محمد ملک‌پور، مدیر بنیاد شهید و امور ایثارگران گچساران گفت: حاجیه صاحب جان نارکی، مادر شهید مسعود نارکی در این شهرستان دعوت حق را لبیک گفت و به فرزند شهیدش پیوست.

ملک‌پور افزود: این مادر شهید پس از عمری مجاهدت و صبر، در سنی قریب به بیش از ۹۰ سالگی دار فانی را وداع گفت.

مدیر بنیاد شهید گچساران، ضمن تسلیت به خانواده این شهید والامقام، برای آن مرحومه علو درجات و همنشینی با فرزند شهیدش را از خداوند متعال مسئلت کرد.