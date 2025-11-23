به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ سرپرست بهینه‌سازی انرژی و کربن مجتمع در این نشست گزارشی از برنامه‌های راهبردی مجتمع در حوزه مدیریت انرژی و کاهش کربن ارائه داد.

مژگان حسینی با اشاره به ضرورت انجام مطالعات جامع ارزیابی خطر تأکید کرد: طرح‌های کلان بهینه‌سازی باید به‌گونه‌ای اجرا شوند که هیچ‌گونه اختلالی در پایداری تولید گاز کشور ایجاد نکند.

وی همچنین فرصت‌های شناسایی‌شده برای تحقق خط‌مشی انرژی و کربن مجتمع را تشریح و برنامه‌های آتی در راستای دستیابی به اهداف تعیین‌شده در برنامه هفتم توسعه را تبیین کرد.

معاون مدیریت انرژی شرکت ملی گاز ایران هم با تأکید بر اهمیت مدیریت انرژی در صنایع گفت: امروز انرژی تنها یک منبع حیاتی نیست، بلکه نقشی محوری در افزایش بهره‌وری، سودآوری و پایداری سازمان‌ها ایفا می‌کند.

ضرغامی مدیریت انرژی در تجهیزات صنعتی را مجموعه‌ای از فرآیند‌های فنی و نرم‌افزاری دانست که با هدف کاهش مصرف، کاهش هزینه‌ها و افزایش عمر تجهیزات انجام می‌شود.

ضرغامی ایجاد زیرساخت‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری به‌روز، تحلیل داده‌های مصرف، مانیتورینگ مستمر، شناسایی فرصت‌های صرفه‌جویی و اولویت‌بندی طرح‌ها را از عناصر کلیدی این فرآیند برشمرد.

معاون مدیریت انرژی شرکت ملی گاز، حمایت مدیریت ارشد را عامل تعیین‌کننده در موفقیت برنامه‌های مدیریت انرژی دانست و ابراز امیدواری کرد که این نگاه در همه زیرمجموعه‌های شرکت ملی گاز، از جمله مجتمع گاز پارس جنوبی تقویت شود.