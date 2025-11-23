افزایش ۱۶ همتی منابع بانکی خراسان جنوبی در نیمه نخست امسال
استاندار در ششمین جلسه کمیسیون هماهنگی بانکهای استان از افزایش ۱۶ همتی منابع بانکی استان در ششماهه نخست امسال خبر داد و بر ادامه تلاشها برای تقویت منابع مالی شبکه بانکی تأکید کرد.
هاشمی با تاکید بر اولویت وامهای مردمی و ساماندهی حساب معادن گفت: احصای دقیق حسابهای معدنی باید انجام شود و حسابهای مرتبط با معادن استان باید در داخل استان متمرکز باشد تا منافع آن به استان بازگردد.
وی در ادامه، پرداخت وامهای تکلیفی و قرضالحسنه را از اولویتهای شبکه بانکی دانست و گفت: تسهیلات تکلیفی و قرض الحسنه در اولویت پرداخت بانکها باشد.
استاندار افزود: حداقل ۵۰ درصد متقاضیان در نوبت باید تا جلسه آینده کمیسیون، برای دریافت تسهیلات فرزندآوری و ازدواج تعیین تکلیف شوند و تسهیلات دریافت کنند.
هاشمی همچنین بر تکریم اربابرجوع در بانکها تأکید کرد و خواستار رفع مشکلات مراجعهکنندگان و کاهش نارضایتیها شد.
وی با اشاره به اهمیت موضوعات امنیتی، بر انجام مراقبتهای لازم در حوزه انتقال پول، پایش تصویری و پدافند غیرعامل تأکید کرد.