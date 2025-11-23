به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، هاشمی با تاکید بر اولویت وام‌های مردمی و ساماندهی حساب معادن گفت: احصای دقیق حساب‌های معدنی باید انجام شود و حساب‌های مرتبط با معادن استان باید در داخل استان متمرکز باشد تا منافع آن به استان بازگردد.

وی در ادامه، پرداخت وام‌های تکلیفی و قرض‌الحسنه را از اولویت‌های شبکه بانکی دانست و گفت: تسهیلات تکلیفی و قرض الحسنه در اولویت پرداخت بانک‌ها باشد.

استاندار افزود: حداقل ۵۰ درصد متقاضیان در نوبت باید تا جلسه آینده کمیسیون، برای دریافت تسهیلات فرزندآوری و ازدواج تعیین تکلیف شوند و تسهیلات دریافت کنند.

هاشمی همچنین بر تکریم ارباب‌رجوع در بانک‌ها تأکید کرد و خواستار رفع مشکلات مراجعه‌کنندگان و کاهش نارضایتی‌ها شد.

وی با اشاره به اهمیت موضوعات امنیتی، بر انجام مراقبت‌های لازم در حوزه انتقال پول، پایش تصویری و پدافند غیرعامل تأکید کرد.