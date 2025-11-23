به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ بمناسبت هفته بسیج مرکز مشاوره خانواده مهر شهرستان باروق به همت معاونت اجتماعی سپاه این شهرستان و با همکاری مرکز بهداشت در طبقه دوم ساختمان شبکه بهداشت شهرستان باروق با دستان امام جمعه و فرماندار افتتاح شد.

این مرکز با مشاوره و مسئولیت فنی حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر سید علی موسوی زیر نظر معاونت اجتماعی سپاه جهت مشاوره در زمینه‌های ازدواج، تسهیل‌گری ازدواج، واسطه‌گری، فرزندآوری، صیانت و مددکاری اجتماعی، اعتیاد و طلاق فعالیت خواهند کرد.