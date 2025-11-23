نماینده ولی فقیه در استان یزد با تأکید بر اهمیت حرکت در مسیر هدایت الهی، انسجام ملی را تنها راه مقابله با نقشه‌های دشمنان دانست و بر لزوم جذب مردم از طریق اخلاق و خدمت‌رسانی صحیح تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداو سیما مرکز یزد، آیت الله محمدرضا ناصری، نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه یزد، در دیدار جمعی از دانشجویان، طلاب و روحانیون بسیجی که به مناسبت دوم آذرماه، سالروز تشکیل بسیج دانشجو و طلبه برگزار شد، ضمن تسلیت ایام شهادت حضرت زهرا (س)، هفته بسیج را گرامی داشت.

وی حرکت امام راحل (ره) و تلاش‌های ایشان در زنده کردن نظام اسلامی را تداوم مسیر و هدف اصلی خلقت انسان دانست و بیان داشت: انسان فطرتاً خدایی است و هدف نهایی او رسیدن به کمال است. مسیر الی‌الله باید طی شود و انقلاب اسلامی به این دلیل آغاز شد که انحرافی در مسیر کمال انسان ایجاد شده بود.

امام جمعه یزد افزود: تمام همّ و غم انبیا هدایت انسان‌ها برای ماندن در مسیر خدا بوده است؛ همان‌گونه که خداوند می‌فرماید: «إِنَّمَا أَعْظَمُ بِوَاحِدَةٍ أَنْ تَقُومُوا لِلَّهِ». در مسیر خدا بودن باید هدف اصلی همه ما باشد و تا زمانی که در این مسیر قرار داریم، دشمن نمی‌تواند به اهداف خود دست یابد.

آیت‌الله ناصری با اشاره به پیروزی‌ها، تصریح کرد: امام (ره) در مسیر خدا بود و پیروز شد؛ در دفاع مقدس نیز در این مسیر بودیم و پیروز شدیم ولی هر کجا از این مسیر فاصله گرفتیم، با شکست مواجه شدیم. امام (ره) تلاش زیادی برای دمیدن روحیه الهی در جامعه کردند و نباید از این امر غافل شویم.

نماینده ولی فقیه در استان یزد با اشاره به تلاش‌های مستمر دشمنان برای ضربه زدن به انقلاب، هشدار داد: دشمن از ابتدای پیروزی انقلاب با آن مخالف بوده و به دنبال انحراف و نابودی انقلاب اسلامی بوده و هست. آنها هرگاه فرصت پیدا کنند، ضربه می‌زنند. در همین جنگ اخیر خودشان اعتراف کردند که برای این حمله ۲۰ سال تمرین و برنامه‌ریزی می‌کردند.

وی تأکید کرد: دشمنی دشمن هرگز تمام نخواهد شد؛ آنها هر طور شده می‌خواهند به این انقلاب و اسلام ضربه بزنند. در مقابل تجهیزات و امکانات دشمن، نیاز به عنایات و قدرت الهی و ائمه اطهار (ع) داریم. تا امروز که باقی مانده‌ایم، به دلیل توکل به خدا و خدایی بودن نیات ما بوده است.

وی ادامه داد: کشور ما الهی و خدایی است و تاکنون خداوند کمک کرده است. تا زمانی که این خدایی بودن در روح ما باشد، دشمن کاری نمی‌تواند بکند، چون خداوند فرموده است: «إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ یَنْصُرْکُمْ».

نماینده ولی فقیه در یزد تأکید کرد: نباید بگذاریم گناه و معصیت در جامعه زیاد شود و نباید به دنبال مال و ریاست باشیم؛ هدف باید خدا باشد.

آیت‌الله ناصری خطاب به طلاب و دانشجویان بسیجی گفت: باید با بندگان خدا خوش‌رفتاری کنیم و مردم را جذب کنیم، تکلیف ما این است که به همه مردم خدمت کنیم و آنها را با مهربانی در مسیر خدا هدایت کنیم.