نشست معرفی کتاب علی شریعتی، گزیده‌ای از زندگی و آثار او، در اسپانیا برگزار شد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از پاریس، در این نشست که در رایزنی فرهنگی ایران در مادرید برگزار شد، نویسنده کتاب گفت: برای شناخت تحولات معاصر ایران و خاورمیانه، نیازمند شناخت علی شریعتی هستیم.

خاویر اونروبیا خاطرنشان کرد: تلاش من معرفی ابعادی از اندیشه شریعتی به دنیای اسپانیایی‌ زبان و نقطه کانونی کارم، تحلیل مفهوم اسلام انقلابی یا چیزی است که آن را اسلام سرخ می‌نامد. نویسنده کتاب علی شریعتی به زبان اسپانیایی گفت: او واقعه کربلا و شهادت امام حسین (علیه السلام) را تنها رویدادی غم‌انگیز تاریخی نمی‌داند و معتقد است اسلام نه یک سنت منجمد یا مذهب شخصی، بلکه مکتب مبارزه و عمل سیاسی است.

خاویر اونروبیا افزود: در کتاب خود از اسلامی سخن گفته که تنها عبادت فردی، سنتی، محافظه‌کار و در خدمت نهاد‌های قدرت و استبداد نیست. نویسنده اسپانیایی خاطرنشان کرد: شریعتی معتقد بود مردم جهان سوم، پس از استعمار و استثمار فرهنگی، دچار از خودبیگانگی (یا اَلِناسیون) شده و هویت اصیل خود را گم کرده‌اند و مفهوم و هسته اصلی دعوت او، بازگشت به خویشتن و رهایی از وابستگی به شرق و غرب بود. خاویر اونروبیا گفت: از نظر شریعتی امامت و رهبری، نه منصبی موروثی بلکه هدایتگری آگاه جامعه به سوی عدالت و رهایی است و امام، رهبری انقلابی و سیاسی و اجتماعی است.