به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ،مدیرکل دفتر دانش پژوهان و تشکل‌های شاهد و ایثارگر بنیاد شهید و امور ایثارگران امروز در همایش ملی تشکل‌های شاهد و ایثارگر در مشهد گفت: فسادستیزی، پاسخگو کردن و شفاف‌سازی در همه بدنه‌های نظام و حاکمیت، در دست تشکل‌ها و سازمان‌های مردم‌نهاد است، این تشکل‌ها باید در حوزه ایثارگری و خدمت‌رسانی به مردم فعال باشند و ضریب نفوذ خود را افزایش دهند.

رحیم نریمانی بر اهمیت خلاقیت و ایده‌محوری در فعالیت تشکل‌ها تأکید کرد، افزود: تشکلی که برنامه‌محور باشد و خلاقیت و ایده داشته باشد، می‌تواند از امکانات دولتی برای پیشبرد اهداف خود استفاده کند، همچنین مهارت ارتباطی، حرف اول را می‌زند و مدیران تشکل‌ها با انعطاف‌پذیری و قابلیت ارتباط‌گیری، می‌توانند در جامعه ایثارگری و فراتر از آن، بهترین زمینه را برای تولید و توزیع اعتماد فراهم آورند.

وی به ارتقای اعتماد در روابط دولت و ملت، بیان کرد: تشکل‌ها می‌توانند این فضا را بهبود بخشند و به‌عنوان بهترین زمین برای تولید رضایت و اعتماد عمل کنند، دنیا با اتحادیه‌ها و سازمان‌های مردم‌نهاد به توسعه‌یافتگی رسیده است و اگر به دنبال حکمرانی خوب، نظام پاسخگو، مطالبه‌گری قانونی و سازمان‌های شفاف هستیم، باید نقش و مشارکت تشکل‌ها در ارکان تصمیم‌گیری دولت و سازمان‌های خدمت‌رسان افزایش یابد.

نریمانی همچنین، بر نیازسنجی از طریق تشکل‌های صنفی ایثارگران تأکید کرد و این شیوه را بهترین مدل خدمت‌رسانی در نظام سازمان‌های مردمی و رهبری در تراز انقلاب اسلامی دانست وافزود: اولین بحث، ولایت‌مداری و جهاد تبیین است و موضوع مهم دیگر که مورد تأکید رهبر معظم انقلاب نیز هست، بحث پیوند نسلی است که باید با تربیت شاخه‌های جوانان در تشکل‌ها، طراوت و پویایی را برای آینده تضمین کرد.

وی بر لزوم واقع‌گرایی، قدرت برنامه‌ریزی، سازماندهی و مشارکت‌جویی در تشکل‌های ایثارگر تأکید کردوافزود : تشکل‌های امروز در تراز انقلاب اسلامی باید قدرت تحلیل دقیق مسائل را داشته باشند و با حساسیت بیشتری نسبت به فساد و فسادستیزی عمل کنند تا به‌عنوان دیده‌بان و رصدکننده، با نگاه آینده‌نگر خود، در پیشرفت و بالندگی جامعه مؤثر باشند.