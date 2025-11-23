به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز مهاباد؛ به مناسبت هفته بسیج، جمعی از مسئولان شهرستان بوکان با حضور در منزل خانواده‌های معظم شهیدان عثمان اسماعیلی، ابراهیم خلیلی و آزاده و جانباز ۳۰ درصد میکائیل دامنگیر با آنان دیدار و با اهدای لوح تجلیل کردند.

در این دیدار، مسئولان با بیان جایگاه والای شهیدان در فرهنگ ایثار و مقاومت، یاد و خاطره شهیدان والامقام را گرامی داشتند و بر ادامه راه آنان و حمایت از خانواده‌های شهدا تأکید کردند.