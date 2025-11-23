پخش زنده
امروز: -
رئیس صندوق بیمه کشاورزی استان کرمانشاه: برای دومین سال متوالی پرداخت غرامت طرح بیمه فراگیر کشاورزی در استان اجرا میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، هوشنگ کریمی گفت: در اجرای این طرح بیش از ۴۰ درصد حق بیمه را دولت و ۶۰ درصد دیگر را هم کشاورز پرداخت می کند.
رئیس صندوق بیمه کشاورزی استان کرمانشاه خاطرنشان کرد: در صورت مغایرت اطلاعات کشاورز ، پرداخت غرامت صورت نخواهد گرفت..
با اجرای طرح بیمه فراگیر یا اجباری کشاورزی در استان کرمانشاه محصولات گندم آبی و دانههای روغنی گلرنگ، کاملیا و کلزا تحت پوشش این بیمه قرار میگیرند.