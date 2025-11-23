پخش زنده
پیرحسین کولیوند با اشاره به اعزام ۳ فروند بالگرد و پهپادهای شناسایی به محل آتش سوزی مازندران، از ادامه تلاشها تا پایان کامل مهار آتش سوزی در جنگلها خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، رئیس جمعیت هلال احمر در جلسه شورای معاونین با اشاره به ضرورت آمادگی نیروها برای خطرات پیش رو، فصل سرما و سفرهای نوروزی خاطرنشان کرد: ساماندهی انبارهای امدادی هلال احمر با قدرت پیگیری میشود. از امروز مدیران و معاونان مربوطه باید برنامه ریزی لازم را انجام دهند تا هلال احمر آماده خدمت رسانی به هر نوع حادثهای باشد.
پیرحسین کولیوند با اشاره به حضور نیروهای هلال احمر در عملیات مهار آتش سوزی جنگلهای چالوس، گفت: ۳ بالگرد هلال احمر و چند پهپاد شناسایی در این ماموریت حاضر هستند و هلال احمر تا پایان اطفای کامل حریق جنگلها در میدان حاضر است.