به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ،کفیل اداره فرهنگ وارشاد اسلامی نیشابور اظهار کرد: نیشابور باقدمت‌ترین و تاریخی‌ترین مرکز تعزیه در خراسان رضوی محسوب می‌شود.

حمیدرضاآتشی گفت: سوگواره تعزیه فاطمی همزمان با ایام شهادت‌ام ابی‌ها حضرت فاطمه زهرا «س» در روستا‌های حسن آباد امام جمعه، جعفر آباد، سرچاه و برزنون شهرستان نیشابور و همچنین روستا‌های احمد آباد شهرستان میان جلگه و عبداله آبادشهرستان زبرخان برگزار می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: در سوگواره تعزیه فاطمی، شهرستان نیشابور که به اهتمام اهالی تعزیه و موسسه هنری، تعزیه صابرین برگزار می‌شود مجالس حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها، حُربن یزید ریاحی، حضرت عباس علیه السلام، حضرت علی اکبر علیه السلام و حضرت امام حسین علیه السلام، با اجرای تعزیه خوانان مطرح برگزار می‌شود.

وی تصریح کرد: همچنین سوگواره تعزیه فاطمی در مسجد علی ابن ابی طالب و هیئت فدائیان ابوالفضلی شهر نیشابور، همزمان با سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها برگزار خواهد شد.