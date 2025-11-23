برگزاری سوگواره تعزیه فاطمی در نیشابور
همزمان با سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا(س)، سوگواره تعزیه فاطمی با حضور تعزیه خوانان کشوری در شهرستان نیشابور برگزار میشود.
حمیدرضاآتشی گفت: سوگواره تعزیه فاطمی همزمان با ایام شهادتام ابیها حضرت فاطمه زهرا «س» در روستاهای حسن آباد امام جمعه، جعفر آباد، سرچاه و برزنون شهرستان نیشابور و همچنین روستاهای احمد آباد شهرستان میان جلگه و عبداله آبادشهرستان زبرخان برگزار میشود.
وی خاطرنشان کرد: در سوگواره تعزیه فاطمی، شهرستان نیشابور که به اهتمام اهالی تعزیه و موسسه هنری، تعزیه صابرین برگزار میشود مجالس حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها، حُربن یزید ریاحی، حضرت عباس علیه السلام، حضرت علی اکبر علیه السلام و حضرت امام حسین علیه السلام، با اجرای تعزیه خوانان مطرح برگزار میشود.
وی تصریح کرد: همچنین سوگواره تعزیه فاطمی در مسجد علی ابن ابی طالب و هیئت فدائیان ابوالفضلی شهر نیشابور، همزمان با سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها برگزار خواهد شد.