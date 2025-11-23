به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، مجید فرشی در خصوص آتش‌سوزی گسترده در اراضی جنگلی نمنق در بخش دیزمار غربی شهرستان جلفا گفت: بنده در محل آتش‌سوزی حضور دارم و درخواست بالگرد برای کمک به اطفای حریق صورت گرفته است. مجوز پرواز بالگرد‌ها از ارومیه و تبریز گرفته شده و تا ساعتی دیگر به منطقه خواهند رسید. در حال اطفای حریق هستیم و منطقه سخت گذر است.

وی با اشاره به وسعت بالای آتش‌سوزی گفت: باد باعث گسترش آن می‌شود و همکاران هلال‌احمر، منابع طبیعی، بسیج و مردم محلی در حال خاموش کردن آتش هستند. تاکید می‌کنم طبیعت‌گردان و شهروندان هنگام روشن کردن آتش حتماً آن را خاموش کنند، چرا که احتمالاً عوامل انسانی باعث بروز این حریق شده است.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری آذربایجان شرقی همچنین اظهار کرد: مازوت‌سوزی در نیروگاه‌های تبریز و بناب قطع شده و اکنون این نیروگاه‌ها از گاز طبیعی استفاده می‌کنند.

وی درباره وضعیت قرمز آلودگی هوای تبریز و فعالیت برخی صنایع آلاینده از جمله صنایع پتروشیمی و کوره‌های آجرپزی اطراف شهر هم گفت: کارگروه اضطرار آلودگی هوا مصوباتی از جمله تعطیلی ادارات و مدارس داشته است، همچنین تیم‌های بازرسی از صنایع آلاینده، متشکل از اداره کل صنعت، معدن و تجارت، محیط‌زیست و دانشگاه علوم پزشکی، گشت‌هایی انجام می‌دهند و با بازدید از صنایع آلاینده دستور تعطیلی آنها را صادر می‌کنند. تاکنون چند کارگاه و صنایع آلاینده تعطیل شده‌اند.