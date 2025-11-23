پخش زنده
مدیرکل مدیریت بحران استانداری آذربایجان شرقی گفت: بالگرد برای اطفای آتشسوزی گسترده جنگلهای نمنق جلفا اعزام شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، مجید فرشی در خصوص آتشسوزی گسترده در اراضی جنگلی نمنق در بخش دیزمار غربی شهرستان جلفا گفت: بنده در محل آتشسوزی حضور دارم و درخواست بالگرد برای کمک به اطفای حریق صورت گرفته است. مجوز پرواز بالگردها از ارومیه و تبریز گرفته شده و تا ساعتی دیگر به منطقه خواهند رسید. در حال اطفای حریق هستیم و منطقه سخت گذر است.
وی با اشاره به وسعت بالای آتشسوزی گفت: باد باعث گسترش آن میشود و همکاران هلالاحمر، منابع طبیعی، بسیج و مردم محلی در حال خاموش کردن آتش هستند. تاکید میکنم طبیعتگردان و شهروندان هنگام روشن کردن آتش حتماً آن را خاموش کنند، چرا که احتمالاً عوامل انسانی باعث بروز این حریق شده است.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری آذربایجان شرقی همچنین اظهار کرد: مازوتسوزی در نیروگاههای تبریز و بناب قطع شده و اکنون این نیروگاهها از گاز طبیعی استفاده میکنند.
وی درباره وضعیت قرمز آلودگی هوای تبریز و فعالیت برخی صنایع آلاینده از جمله صنایع پتروشیمی و کورههای آجرپزی اطراف شهر هم گفت: کارگروه اضطرار آلودگی هوا مصوباتی از جمله تعطیلی ادارات و مدارس داشته است، همچنین تیمهای بازرسی از صنایع آلاینده، متشکل از اداره کل صنعت، معدن و تجارت، محیطزیست و دانشگاه علوم پزشکی، گشتهایی انجام میدهند و با بازدید از صنایع آلاینده دستور تعطیلی آنها را صادر میکنند. تاکنون چند کارگاه و صنایع آلاینده تعطیل شدهاند.