مراسم تشییع شهید گمنام در دانشگاه آزاد اسلامی اراک با حضور داشجویان و استادان دانشگاه برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزی؛ این شهید از شهدای خوشنام است که پیکر گرانقدرش در منطقه فکه یافت شده که در دستان دانشگاهیان و در محوله دانشگاه تشییع شد.
به گفتهی مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس استان مرکزی، در ایام شهادت حضرت صدیقه کبری (س) استان مرکزی میزبان شش شهید گرانقدر گمنام است که در کنار دیگر شهدای گمنام استان از ۱۶۵ شهید به ۱۶۶ شهید ارتقا پیدا خواهد کرد.
سرهنگ غلامرضا کریمی افزود: فردا سوم آذر و همزمان با روز شهادت حضرت صدیقه کبری (س)، مراسم تشییع شهدا در میدان شهدا آغاز و پس از حضور مردم در نقاط مختلف به خاک سپرده میشوند.
دکتر محمدباقر توکلی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک، هم تشییع این شهید در دانشگاه را فرصتی برای پیوند دوباره شهدا و دانشگاه دانست و گفت: وظیفه ماست که در گرامی داشت برنامههایی که مربوط به شهداست حضور یابیم چرا که این شهدا بودند که با فداکاریهای خود زمینه آرامش و استقلال ما و کشور را فراهم کردند.
امسال در سراسر کشور ۳۴۲ شهید گمنام در استانها تشییع میشوند که استان مرکزی از جمله این استانهاست.