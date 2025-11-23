پخش زنده
آیین وداع با پیکر مطهر شهدا امروز بعد از نماز مغرب و عشا در حرم مطهر حضرت معصومه(س) برگزار می شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، مراسم تشییع پیکر مطهر شهدا هم دوشنبه ۳ آذرماه همزمان با سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا(س) ساعت ۸:۳۰ صبح از مسجد امام حسن عسگری(ع) به سمت حرم مطهر برگزار می شود.
مکانهای خاکسپاری شهدای گمنام:
موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، میدان مفید (ساعت ۱۰:۳۰)
بوستان شهیدان زینالدین، شهرک شهیدان زینالدین (ساعت ۱۳:۳۰)
و مدرسه علمیه حضرت آمنه(س)، بلوار حکیم (ساعت ۱۵:۳۰) است.