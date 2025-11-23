پخش زنده
معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت راه و شهرسازی کشور: شهرستانهای با ۵۰ هزار نفر جمعیت که دارای اداره مسکن و شهرسازی نیستند، با همکاری فرمانداریها میتوانند اقدام کنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، رحیمی در دیدار با استاندار خراسان جنوبی گفت: مسئولان راه و شهرسازی و راهداری خراسان جنوبی از مدیران خوب و پرتلاش هستند و ما همیشه شاهد افتتاح طرحهای مختلف در این استان در حوزه های راه و مسکن هستیم.
وی از جمله اهداف سفر به خراسان جنوبی را بررسی مسائل و مشکلات حوزه منابع انسانی عنوان کرد.
رحیمی برگزاری ۲۳ شورای مسکن در استان با حضور استاندار را از جمله فعالیتهای خوب در خراسان جنوبی عنوان کرد.
استاندار هم در این دیدار گفت: طی سال جاری تاکنون مبلغ بیش ۵.۷ همت برای طرحهای راه، مسکن و راه آهن از سوی وزارت راه و شهرسازی اختصاص یافته است.
هاشمی گفت: یکی از مشکلات استان خراسان جنوبی دوری از مرکز و پراکندگی استان و مسافتهای دور است که نتوانستیم تاکنون همه مشکلات را حل کنیم و وظیفه ماست که برای مردم شبانه روزی تلاش کنیم
هاشمی ابراز امیدواری کرد : پایان عملیات دو باند کردن راه بیرجند ـ قاین تا دهه فجر انقلاب اسلامی به بهرهبرداری میرسد و با اختصاص اعتبار مورد نیاز به اجرای طرح راه آهن زاهدان بیرجند به یونسی مردم به آرزو دیرینه خود برسند.