قطره‌ای که دریا شد، عنوان نمایشی آئینی مذهبی است که به مناسبت هفته بسیج وشهادت حضرت فاطمه (س) در بویین میاندشت درحال اجرا است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز اصفهان؛ کارگردان نمایش آئینی مذهبی قطره‌ای که دریا شد با اشاره به اینکه این نمایش با همت واحد فرهنگی ناحیه مقاومت بسیج تهیه شده است گفت: این نمایشنامه به صورت صحنه در صحنه و با روایتگری فردی که عنوان قطره خون دارد تا چهارم آذردرسالن ۹ دی ناحیه مقاومت بسیج بویین میاندشت اجرا می‌شود.

سجاد محمد شریفی افزود: این نمایش درنوبت صبح برای دانش آموزان وبعدازظهر‌ها برای عموم اجرا می‌شود.