

به‌گزارش ندا محمدی گفت:با هدف ارتقای کشاورزی پایدار،افزایش بهره‌وری زمین های دیم و کم‌آب و کاهش مصرف منابع آبی،مدیریت زراعت جهاد کشاورزی لرستان بیش از ۳۲ هزار و ۵۰۰ کیلوگرم بذر علوفه‌ای بین کشاورزان استان توزیع کرد. به‌گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان



مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی لرستان افزود: این بذرها شامل ارقام خلر دیم، ماشک، گلرنگ، نخود علوفه‌ای، گاودانه و تریتیکاله است که به دلیل مقاومت بالا در برابر کم‌آبی، برای شرایط اقلیمی استان مناسب هستند.

وی بیان کرد:کشت این محصولات علاوه بر صرفه‌جویی قابل‌توجه در مصرف آب،هزینه‌های آبیاری را کاهش داده و پایداری تولید علوفه در زمین های دیم را افزایش می‌دهد.



