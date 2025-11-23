توزیع بذر علوفهای در لرستان
مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی لرستان از توزیع ۳۲ هزار و ۵۰۰ کیلوگرم بذر علوفهای در استان خبر داد.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان
؛ ندا محمدی گفت:با هدف ارتقای کشاورزی پایدار،افزایش بهرهوری زمین های دیم و کمآب و کاهش مصرف منابع آبی،مدیریت زراعت جهاد کشاورزی لرستان بیش از ۳۲ هزار و ۵۰۰ کیلوگرم بذر علوفهای بین کشاورزان استان توزیع کرد.
مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی لرستان افزود:این بذرها شامل ارقام خلر دیم، ماشک، گلرنگ، نخود علوفهای، گاودانه و تریتیکاله است که به دلیل مقاومت بالا در برابر کمآبی، برای شرایط اقلیمی استان مناسب هستند.
وی بیان کرد:کشت این محصولات علاوه بر صرفهجویی قابلتوجه در مصرف آب،هزینههای آبیاری را کاهش داده و پایداری تولید علوفه در زمین های دیم را افزایش میدهد.
مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی لرستان گفت:سازگاری بالا با خاکها و شرایط اقلیمی استان، بهبود حاصلخیزی خاک، ارتقای ساختار آن، کنترل فرسایش، افزایش نگهداشت رطوبت، تولید علوفه متنوع و با کیفیت برای تغذیه دام و کاهش وابستگی به واردات علوفه،افزایش درآمد کشاورزان و توسعه کشاورزی پایدار از مزایای اجرای این طرح است .