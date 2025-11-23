پخش زنده
رئیس سازمان فضایی ایران از بکارگیری دادههای ماهوارهای، از جمله ماهواره خیام و ماهوارههای اروپایی سنتینل، برای ارزیابی خطر آتشسوزی و کنترل سرایت حریق در حادثه اخیر جنگلهای هیرکانی خبر داد و گفت: یکی از مهمترین کاربردهای فناوری فضایی، پایش محیط زیست و اعلام هشدار قبل از وقوع حادثه برای جلوگیری از گسترش حریق است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، حسن سالاریه با اشاره به نقش فناوری های فضایی در پایش و مدیریت بحرانهای محیطزیستی از بهکارگیری دادههای ماهوارهای برای ارزیابی ریسک آتشسوزی و کنترل سرایت حریق در حادثه اخیر جنگلهای هیرکانی خبر داد و گفت: یکی از مهمترین کاربردهای فناوری فضایی، پایش محیطزیست است. حسگرهای نصبشده روی ماهوارهها در طیفهای مختلف امواج الکترومغناطیس امکان دماسنجی و تشخیص نقاط با ریسک بالای آتشسوزی را فراهم میکنند.
وی همچنین با تشریح توانمندیهای فضایی کشور افزود: با ترکیب دادههای هواشناسی همچون میزان خشکی، رطوبت، دما و همچنین میزان و جهت وزش باد، میتوان مناطق مستعد آتشسوزی را دقیقتر پیشبینی کرد. این یک روش شناختهشده در دنیاست و الگوریتمهای هوشمند نیز دقت این پیشبینیها را افزایش میدهند.
کاربرد دادهها هنگام وقوع آتشسوزی
سالاریه تصریح کرد: اگر آتشسوزی آغاز شده باشد، تصاویر ماهوارهای میتوانند محدوده حریق و شدت آن را مشخص کنند تا برای مهار حادثه تصمیمگیری سریعتر و دقیقتری صورت گیرد. با این حال، مهمترین مزیت دادههای فضایی اعلام هشدار قبل از وقوع آتشسوزی است تا از گسترش آن جلوگیری شود.
وضعیت فعلی آتشسوزی چالوس
سالاریه درباره حادثه اخیر در جنگلهای جاده چالوس گفت: اکنون آتشسوزی وارد مرحلهای شده که تمرکز اصلی باید بر مهار و خاموشسازی باشد. متخصصان مستقر در محل، منطقه را بهطور لحظهای پایش میکنند و این پایش میدانی دقیقتر از هر روش دیگری است.
وی با بیان اینکه سامانههای ماهوارهای همچنان برای رصد مناطق پیرامونی فعال هستند، گفت: اگر ریسک سرایت آتش به نقاط دیگر وجود داشته باشد، از طریق تصاویر ماهوارهای اعلام میشود؛ اما تاکنون گزارشی از وجود ریسک قابل توجه در نقاط دیگر ثبت نشده است.
سالاریه در خصوص ماهوارههای مورد استفاده برای اعلام حریق گفت: برای پایش این حادثه از مجموعهای از ماهوارهها نظیر ماهواره ایرانی خیام و همچنین ماهوارههای اروپایی سنتینل استفاده میشود. هرچه تعداد ماهوارههای در دسترس بیشتر باشد، بازه زمانی رصد کوتاهتر و پایش دقیقتر خواهد بود.
همکاری مستمر با ستاد بحران
رئیس سازمان فضایی ایران تأکید کرد: همکاری ما با ستاد بحران و نهادهای مرتبط لحظهبهلحظه انجام میشود و هر زمان که نیاز به تصویر خاصی وجود داشته باشد، در سریعترین زمان ممکن تهیه و ارسال میگردد.
سالاریه افزود: در حال حاضر تبادل اطلاعات بهصورت روتین برقرار است و دادههای مورد نیاز در اختیار تیمهای عملیاتی قرار میگیرد.
وی گفت: تا این لحظه درخواست خاصی خارج از روند معمول مطرح نشده و پایش ماهوارهای مطابق روال ادامه دارد.