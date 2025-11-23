به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ استاندارآذربایجان‌غربی در جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان گفت: اگر خشکسالی ادامه یابد و افزایش پیدا کند، فرونشست زمین تشدید شده و تبعات بسیار سنگینی به‌دنبال خواهد داشت.

رضا رحمانی افزود: سازمان جهاد کشاورزی مسئول کاهش مصرف آب در بخش کشاورزی است و باید برنامه‌های مربوط را اجرایی کند، چراکه ۹۰ درصد آب استان در این بخش مصرف می‌شود و روند افزایشی کنونی نگران‌کننده است.

رحمانی اظهارکرد: یکی از مهم‌ترین خطر‌های پیش‌روی استان فرونشست زمین است و پیش‌بینی راه‌حل‌های مناسب از سوی نهاد‌های مسئول ضروری است.

وی تأکید کرد: اگر خشکسالی و برداشت از منابع آب افزایش یابد، این پدیده تشدید شده و تبعات بسیار سنگینی برای استان به‌دنبال خواهد داشت.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌غربی هم از بهره‌برداری از هشت گلخانه تازه‌تأسیس با مجموع مساحت ۲.۷۶ هکتار و یک واحد پرورش قارچ با ظرفیت ۶۶ تُن در سالجاری خبر داد و گفت: این اقدامات نقش مؤثری در اشتغال‌زایی و افزایش بهره‌وری منابع آبی استان دارد.

محمدرضا اصغری، با اشاره به بحران کم‌آبی و تغییر اقلیم افزود: توسعه کشت‌های گلخانه‌ای با هدف افزایش بهره‌وری و ارتقای کیفیت محصولات، راهبردی ملی برای مقابله با بحران آب و تغییر اقلیم است.

اصغری اضافه کرد: این شیوه تولید ضمن کاهش مصرف منابع، زمینه صادرات پایدار و رونق اقتصادی را فراهم می‌کند.