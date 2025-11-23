به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، برخی از مهمترین عناوین روزنامه‌های جهان در تاریخ ۲ آذر و ۲۳ نوامبر ۲۰۲۵ را می‌توانید در این خبر ببینید.

عناوین روزنامه‌ها و خبرگزاری‌های چین

شینهوا:

مدرنیزاسیون چینی الهام بخش جنوب جهانی

برگزاری مشورت امنیت نظامی دریایی چین و آمریکا در هاوایی

۶ شرکت هواپیمایی پرواز‌های خود به ونزوئلا را لغو کردند

تعداد قربانیان سیل در ویتنام به ۹۰ نفر افزایش یافت

ساکنان غزه طرح توزیع کمک‌های آمریکا و اسرائیل را رد کردند و خواستار افزایش نقش سازمان ملل شدند

کسری بودجه ۱۲ ماهه اسرائیل / ۵.۱ درصد از تولید ناخالص داخلی کاهش یافت

ترکیه آماده حمایت از مذاکرات صلح روسیه و اوکراین در هر مرحله است

گلوبال تایمز

نخست وزیر چین از گروه ۲۰ خواست تا تجارت آزاد را حفظ و اقتصاد جهان را باز کند

چین و تاجیکستان اولین گفتگوی استراتژیک را برگزار کرد

بررسی علت سقوط جنگنده مرگبار هند در نمایشگاه هوایی امارات

بزرگترین نیروگاه انرژی هسته‌ای چین با موفقیت به شبکه دولتی متصل می‌شود

ترامپ: ۲۷ نوامبر آخرین مهلت برای پذیرش طرح صلح آمریکا توسط اوکراین است

سی جی تی ان

تأکید امامعلی رحمان و وانگ یی بر تقویت مشارکت راهبردی چین و تاجیکستان

کاپ ۳۰؛ بستر «همکاری جهانی و اقدامات محلی» چین برای آینده پایدار

نامه چین به گوترش: اظهارات نخست وزیر ژاپن درباره تایوان بسیار نادرست و خطرناک بوده است

برگزاری مجمع مدرنیزاسیون جنوب جهانی در پکن

شتاب چین در گسترش شبکه سراسری شارژ خودرو‌های برقی

تاکید عراقچی بر اهمیت ویژه روابط ایران و چین و توسعه آن در همه زمینه‌‎ها

محکومیت ۱۸ نفر به اعدام در یمن به اتهام جاسوسی

چاینا دیلی

برگزاری انجمن مدرن سازی کشور‌های جنوب جهانی درپکن

گروه ۲۰ فرصتی برای تقویت روابط چین و اتحادیه اروپا

سفر نخست وزیر چین به آفریقای جنوبی

صنعت فیلم چین به دنبال افزایش فروش در سینما‌های کم رونق

توانمدن سازی مراکز فرهنگی با دیجیتالی شدن

ترامپ مهلت پذیرش طرح صلح پیشنهادی آمریکا و اوکراین را تعیین کرد

شانگهای در میان ۱۰ شاخص نوآوری جهانی در سال ۲۰۲۵

حملات مرگبار اسرائیل آتش بس شکننده غزه را تهدید می‌کند

روزنامه مردم

برگزاری کنفرانس جهانی در مورد حفاظت از محیط زیست درچین

پرتاب ماهواره جدید چین به فضا

نمایشگاه صنعت هواپیمایی عمومی و اقتصادی در هونان چین

سخنگوی چین: اگر ژاپن مسیر قدیمی نظامی گرایی را دنبال کند، در نهایت به شکست ختم خواهد شد

انجمن همکاری بین المللی گروه‌های اندیشه‌ای کمربند – راه در نانجینگ برگزار شد

دیدار رئیس جمهور ازبکستان با وزیر خارجه چین

چین درباره اظهارات نخست وزیر ژاپن به رئیس سازمان ملل نامه نوشت

مهمترین عناوین روزنامه‌های جهان مهمترین عناوین روزنامه‌های جهان مهمترین عناوین روزنامه‌های جهان مهمترین عناوین روزنامه‌های جهان مهمترین عناوین روزنامه‌های جهان

عناوین اخبار مهم روزنامه‌ها و خبرگزاری‌های پاکستان

«داون»

- ادامه نقض آتش بس توسط نیرو‌های اسرائیل / ۱۴ فلسطینی به شهادت رسیدند

- عملیات ارتش پاکستان در شهر بنو ایالت خیبرپختونخوا منجر به هلاکت ۸ تروریست شد

- انتخابات میان دوره‌ای ۱۳ کرسی مجلس ملی و پارلمان محلی ایالت پنجاب پاکستان آغاز شد

- افغانستان و هند برای آغاز سیستم باربری هوایی پر راستای تقویت روابط تجاری توافق کردند

«دیلی جنگ»

- سقوط جنگنده هندی در نمایش هوایی دبی: مردم خواستار برکناری فرمانده نیروی هوایی هند شدند

- حماس: کشور‌های ثالث برای برقرار ماندن معاهده آتش بس تلاش کنند

- یک بمب نصب شده بر روی خط ریل آهن منطقه «بنو» در ایالت خیبرپختونخوا خنثی شد

- گروه دوستی پارلمانی پاکستان و ژاپن مجدد تشکیل شد

- وزیر اطلاع رسانی پاکستان در نشست D-۸: مقابله با اخبار جعلی نیازمند همکاری جمعی و حرفه‌ای است

«آج نیوز»

- علیرغم تحریم آمریکا و مخالفت این کشور بیانیه نشست گروه ۲۰ تصویب شد

- دولت پاکستان به ممنوعیت صادرات و واردات طلا پایان داد

- انفجار در نزدیکی خودروی پلیس در شهر دیرا اسماعیل خان ۲ کشته برجای گذاشت

- ۱۳ تروریست از جمله دو سرکرده تحت تعقیب در عملیات نیرو‌های امنیتی پاکستان در خیبرپختونخوا کشته شدند

مهمترین عناوین روزنامه‌های جهان مهمترین عناوین روزنامه‌های جهان مهمترین عناوین روزنامه‌های جهان

مهمترین عناوین خبری روزنامه‌های افغانستان

روزنامه دولتی «انیس»:

- بانک جهانی روند پرداخت بدهی‌های خود در افغانستان را آغاز کرد.

- اسرائیل، شهر خان یونس را بمباران کرد.

روزنامه دولتی «شریعت»:

- تاکید ازبکستان و چین بر همکاری در بازسازی افغانستان.

- سفر هیئت بلندپایه ترکیه به پاکستان برای میانجیگری بین افغانستان و پاکستان.

- هند برای ایجاد کارخانه‌های تولید دارو در افغانستان علاقه‌مند است.

وبسایت روزنامه «اطلاعات روز»:

- دهمین جشنواره گل زعفران در هرات آغاز به کار کرد.

- وزیر خارجه طالبان با سفیر ژاپن دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

- طالبان: یک هیئت هندی برای بررسی ایجاد شرکت‌های دارو سازی به کابل سفر می‌کند.

طالبان: بانک جهانی روند پرداخت بدهی‌های خود به شرکت‌های قراردادی را آغاز کرده است.

وبسایت روزنامه «هشت صبح»:

- بیش از دو هزار خانواده مهاجر روز گذشته به افغانستان بازگشتند.

- کارزار واکسیناسیون فلج اطفال در هفده استان افغانستان آغاز می‌شود.

- توقف دو هزار و پانصد کامییون ایرانی در مرز با افغانستان.

- اخراج ۳۰۰ پناهجوی افغانستان از ترکیه، افراد اخراج شده در خطر بازداشت قرار دارند.

مهمترین عناوین روزنامه‌های جهان مهمترین عناوین روزنامه‌های جهان مهمترین عناوین روزنامه‌های جهان مهمترین عناوین روزنامه‌های جهان مهمترین عناوین روزنامه‌های جهان مهمترین عناوین روزنامه‌های جهان

مهمترین عناوین روزنامه‌های امروز ترکیه

روزنامۀ حریت:

اردوغان: ادامۀ آتش بس در غزه از اهمیت بسزایی برخوردار است

تشکیل هیات سه نفره از سوی کمیسیون مجلس برای دیدار با عبدالله اوجالان

حزب جمهوری خلق چرا به دیدار اوجالان نمی‌رود؟

مجوز آغاز بازپرسی در حق شهردار آنکارا

روزنامه صباح:

اردوغان در نشست جی-۲۰: نظام اقتصادی در جهان باید عادل باشد

برخورد دوگانۀ آلمان با روزنامه نگاران ترک و آلمانی

درد‌های بزرگ در بدن‌های کوچک مردم غزه

رفت و آمد‌ها به ایمرالی (محل حبس عدالله اوجالان) افزایش می‌آبد

حزب جمهوری خلق باید هرچه سریعتر از فساد عاری شود

روزنامۀ سوزجو:

رییس سابق راه آهن که بعد از فاجعۀ قطار از کار برکنار شده بود شرکت تاسیس کرده و یکی پس از دیگری مناقصات دولتی را دریافت می‌کند

اوزگور اوزل: سیاست‌های خود را خود تعیین می‌کنیم

هزینۀ یک ماهۀ کاخ ریاست جمهوری: ۲ میلیاردو ۲۸۵ میلیون لیره (۵۵ میلیون دلار)

وزارت کشور برای آغاز بازپرسی در حق شهردار آنکارا مجوز داد

روزنامۀ جمهوریت:

حزب حاکم، شهردار آنکارا را مورد هدف قرار داده است

رهبر حزب جمهوری خلق: حزب حاکم فقط دنبال دروغ و تهمت است

جنگنده‌های اسراییل تا حاتای (مرز ترکیه با سوریه) آمدند

روزنامۀ ترکیه:

اردوغان: سازمان ملل را ترمیم خواهیم کرد

اردوغان در نشست جی-۲۰: بحران جهانی وجود دارد، باید همکاری کنیم

بحران ایمرالی در حزب جمهوری خلق

از فلسطین حمایت کردیم، سودان تبدیل به دریاچۀ خون شد

بازپرسی علیه منصور یواش شهردار آنکارا

روزنامۀ ینی شفق:

جریان منحرفان جنسی در برنامۀ حزب جمهوری خلق

اردوغان: تخریب ها، غزه را ۷۰ سال به عقب برده است

این چه آتش بسی است؟ در غزه هر روز دو کودک به قتل می‌رسد

قلیچداراوغلو: حزب جمهوری خلق باید از شر رشوه خواران نجات پیدا کند

روزنامۀ قرار:

ترامپ باز هم ۱۸۰ درجه چرخید، سه تغییر موضوع در مورد اوکراین در یک سال

توافق با نسل کش از این بهتر نمی‌شود: هنوز درحال قتل عام است

اوزگور اوزل: مردم راضی به دیدار با اوجالان نیستند

اوزگور اوزل: بعد از اکرم امام اوغلو حالا نوبت به منصور یواش رسیده است

افتضاح شرط بندی، به کار ۱۴۹ داور فوتبال پایان داد

روزنامۀ آکشام:

اردوغان در نشست جی-۲۰ خواستار عدالت جهانی شد

قلیچدارواغلو: حزب جمهوری خلق نباید با فساد و رشوه خواری یاد شود

صندوق بین المللی پول: نرخ تورم در ترکیه کاهش می‌آبد

مهمترین عناوین روزنامه‌های جهان مهمترین عناوین روزنامه‌های جهان مهمترین عناوین روزنامه‌های جهان مهمترین عناوین روزنامه‌های جهان مهمترین عناوین روزنامه‌های جهان مهمترین عناوین روزنامه‌های جهان

عناوین روزنامه‌های مصر

روزنامه المصری الیوم

- استقرار قریب‌الوقوع نیرو‌های امنیتی فلسطینی در غزه با حمایت مصر و اروپا

- منابع: آموزش ۹ هزار پلیس فلسطینی

- حماس اسرائیل را به تلاش برای تحمیل واقعیت جدید و حذف خط زرد متهم می‌کند

- همایش علمی داوری‌شده در قاهره، تجاوز اسرائیل به میراث فلسطین را محکوم کرد

- جنگ ویرانگر غزه با هدف از بین بردن هویت انجام می‌شود

- سفیر فلسطین در قاهره: ۲۰۰ کتابخانه بیت‌المقدس به سرقت رفته و ۳ هزار سند تاریخی نابود شده است

روزنامه الشروق

- منابع: طرح ترامپ برای اوکراین، وزارت امور خارجه ایالات متحده را غافلگیر و محافل اطلاعاتی را نگران کرد

- یک مقام روسی: دیدار پوتین و رئیس جمهور آمریکا محتمل است

- زلنسکی: ما از منافع خود و پایه‌های امنیت اروپا دفاع خواهیم کرد

- فلسطین قویاً خواستار حمایت بین‌المللی از تمام سرزمین‌های اشغالی خود است

- اسرائیل با بمباران شدید چهار شهر غزه را هدف قرار داد؛ پزشکان بدون مرز می‌گویند کمک‌ها کافی نیست

- البرهان: هدف ما حذف کامل نیرو‌های پشتیبانی سریع است

- ارتش سودان حملات خود را در کردفان شمالی تشدید کرد و درگیری‌هایی با شبه‌نظامیان در بابانوسا رخ داد

- گروه عربی در وین خواستار قرار گرفتن تأسیسات هسته‌ای اسرائیل تحت بازرسی‌های کامل شد

روزنامه الیوم السابع

- طرح ترامپ برای پایان دادن به جنگ اوکراین شامل ۲۸ بند بحث‌برانگیز است

- جلوگیری از عضویت کی‌یف در ناتو، واگذاری بخشی از اراضی و کاهش توان ارتش

- وزیر امور خارجه بر اهمیت اجرای کامل توافق شرم الشیخ تأکید کرد

- زمستان طولانی غزه: فصل جدیدی از درد در میان آوار جنگ

- متن کامل تحقیقات سوئد نشان می‌دهد که اخوان المسلمین ۱۰۰ میلیون دلار را از طریق معاملات مشکوک به سرقت برده است

روزنامه الدستور

- رأی‌گیری مصری‌های خارج از کشور در انتخابات پارلمانی بدون تخلف یا بحران به پایان رسید؛ رأی‌گیری در داخل مصر از فردا آغاز می‌شود

- نگرانی‌های اوکراین و اروپا در مورد طرح ترامپ: امتیازی به پوتین است

- مدبولی (نخست وزیر مصر) از کشور‌های عضو گروه ۲۰ خواست تا در کنفرانس بازسازی غزه شرکت کنند

- پلیس فرانسه در حال تحقیق در مورد یک مقام محلی است: فردی که گفته می‌شود اختلاس‌کننده‌ی وجوه مالی وابسته به اخوان المسلمین بوده است

مهمترین عناوین روزنامه‌های جهان مهمترین عناوین روزنامه‌های جهان مهمترین عناوین روزنامه‌های جهان مهمترین عناوین روزنامه‌های جهان

مهمترین عناوین رسانه‌های فرانسه

س نیوز

- طبق نظر سنجی موئسسه س اس آ، ۷۲ در صد فرانسویان می‌گویند فرانسه از نظر افزایش شبکه‌های قاچاق مواد مخدر و عدم امنیت، در مسیر مکزیک شدن است.

لوفیگارو

- امانوئل مکرون در آغاز سفر آفریقایی، وارد جزیره موریس در غرب اقیانوس هند شد و سفارت جدید فرانسه را در این جزیره افتتاح کرد.

- برنامه سوء قصد‌ها در اروپا؛ رهبران حماس در جریان بوده‌اند.