اختصاص اعتبار از محل آلایندگی برای اجرای طرحهای عمرانی گچساران
۸۸۰ میلیارد تومان از محل آلایندگی برای اجرای طرحهایی عمرانی در مناطق شهری و روستایی گچساران اختصاص یافت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، فرماندار گچساران گفت: از ابتدای امسال تاکنون ۸۸۰ میلیارد تومان از محل آلایندگی برای اجرای طرحهای عمرانی در مناطق شهری و روستایی گچساران اختصاص یافته است. ایوب مقیمی در نشست بررسی طرحهای عمرانی گچساران افزود: از این میزان، ۶۰۰ میلیارد تومان برای اجرای طرحهای عمرانی در شهر دوگنبدان در اختیار شهرداری قرار گرفته است. وی ادامه داد: ۲۸۰ میلیارد تومان هم از محل آلایندگی در اختیار دهیاریها قرار گرفته است. فرماندار گچساران ادامه داد: این اعتبار برای احداث بلوار، جدول گذاری، پیاده رو سازی، پسماند و بهبود تردد هزینه شده است.