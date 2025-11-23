به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، فرماندار گچساران گفت: از ابتدای امسال تاکنون ۸۸۰ میلیارد تومان از محل آلایندگی برای اجرای طرح‌های عمرانی در مناطق شهری و روستایی گچساران اختصاص یافته است.

ایوب مقیمی در نشست بررسی طرح‌های عمرانی گچساران افزود: از این میزان، ۶۰۰ میلیارد تومان برای اجرای طرح‌های عمرانی در شهر دوگنبدان در اختیار شهرداری قرار گرفته است.

وی ادامه داد: ۲۸۰ میلیارد تومان هم از محل آلایندگی در اختیار دهیاری‌ها قرار گرفته است.

فرماندار گچساران ادامه داد: این اعتبار برای احداث بلوار، جدول گذاری، پیاده رو سازی، پسماند و بهبود تردد هزینه شده است.