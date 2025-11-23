فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه تکاب گفت: بسیجیان بازوان پر توان نظام و یاوران حقیقی انقلاب و رهبری‌اند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه تکاب در آیین گرامیداشت هفته بسیج تکاب گفت: بسیجیان بازوان پر توان نظام و یاوران حقیقی انقلاب و رهبری‌اند.

سرهنگ کرامتی افزود: به برکت وجود بسیج در کشور بسیاری از مسائل و مشکلات سرزمینمان بدست نیرو‌های بسیجی حل شده و بسیجیان خادمان واقعی ملت‌اند.

وی گفت: هرجا تفکر بسیجی و حضور بسیجی سایه افکنده چشم طمع دشمن و دسیسه‌های دشمنانه رخت بر بسته است.

محمد نیکنام فرماندار تکاب نیز در این آیین گفت:بسیج سازمانی مردمی، کار آمد و کم هزینه‌ای است که همواره در خط مقدم خدمت به کشور و مردم قرار دارد.

فرماندار نکاب افزود: پایداری دوام و بقای بسیجی در کشور نشأت گرفته از مردمی بودن این سازمان است و هرجا حضور بسیجی بوده ثمره خدمت و تلاش و اقتدار را در پی داشته است.

وی افزود: بسبج بازوی پر توان انقلاب اسلامی و نهادی برخاسته از بطن جامعه است و پایداری و اقتدارش را وام گرفته از نیروی الهی و ایمان قوی است