تفاهم‌نامه چهارجانبه همکاری برای برگزاری «اجلاس بین‌المللی دیپلماسی فناوری و نوآوری» با هدف ترویج دیپلماسی فناوری، ارتقای نقش ایران در عرصه بین‌المللی حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات، تدوین نقشه راه ملی «دیپلماسی فناوری» و همچنین توسعه تعاملات اقتصادی، علمی و صنعتی از طریق منطقه آزاد ماکو امضا شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، محمد حاتمی‌زاده، معاون حقوقی، امور دولت، مجلس و استان‌های وزارت ارتباطات؛ در آیین امضای تفاهم‌نامه چهارجانبه برگزاری اجلاس بین‌المللی دیپلماسی فناوری و نوآوری در منطقه آزاد ماکوبا تأکید بر نقش کلیدی مناطق آزاد در توسعه کشور گفت: مناطق آزاد مهم‌ترین نقش را در پیوند اقتصاد ملی با اقتصاد جهانی دارند و سیاست دولت، حمایت جدی از فعالیت‌های تسهیل‌گرانه در این مناطق است.

وی در ادامه با اشاره به پیشرفت‌ها در استقرار دولت هوشمند اظهار داشت: ۱۶ پلتفرم برای استقرار دولت هوشمند تعریف شده و یکی از آنها مربوط به خدمات خروجی مناطق آزاد است که در این پلتفرم، همه فرآیند‌ها از صدور مجوز تا خدمات گمرکی دیجیتال و شفاف خواهد شد تا فساد، موازی‌کاری و دخالت انسانی کاهش یابد.

معاون وزیر ارتباطات با تأکید بر لزوم سرعت‌بخشی به تحولات دیجیتال در منطقه آزاد ماکو افزود: ماکو به‌عنوان بزرگ‌ترین منطقه آزاد کشور باید اجرای مصوبات و روند تحول دیجیتال را با جدیت بیشتری دنبال کند.

وی با اشاره به استقرار «بزرگ‌ترین مرکز داده کشور» در منطقه آزاد ماکو گفت: ایجاد این دیتاسنتر، ماکو را به بهترین نقطه برای میزبانی از شرکت‌های استارتاپی و بین‌المللی تبدیل خواهد کرد.

حاتمی‌زاده همچنین از مذاکرات اخیر با وزیر راه پیش از سفر هیئت ایرانی به چین خبر داد و گفت: خط ریلی مرند ـ چشمه‌ثریا با پیگیری دولت اجرا خواهد شد و نقشی مهم در توسعه اقتصادی شمال‌غرب کشور خواهد داشت.

معاون وزارت ارتباطات با اشاره به موقعیت استراتژیک ماکو اظهار داشت: ماکو با مرز‌های فعال و شرایط ویژه می‌تواند حلقه ارتباطی چهار کشور منطقه باشد. امنیت پایدار این منطقه نیز زمینه‌ساز دعوت و حضور سرمایه‌گذاران خارجی است.

ماکو؛ قلب تپنده اقتصاد دیجیتال استان

در ادامه جلسه، قاسم جلیلی‌نژاد، مدیرکل فاوای آذربایجان غربی، با اشاره به مصوبات سفر وزیر ارتباطات به استان گفت: دیپلماسی فناوری و ظرفیت استان برای محوریت این حوزه در کشور یکی از موضوعات مورد تأکید وزیر ارتباطات در این سفر بود.

وی افزود: در این راستا و بر اساس جلسات و پیگیری‌های صورت‌گرفته با حضور پارک ارتباطات و فناوری اطلاعات وزارت متبوع و منطقه آزاد ماکو، مقرر شد اجلاس کشور‌های عضو اکو در اردیبهشت‌ماه سال آینده با محوریت دیپلماسی فناوری و نوآوری برگزار شود و برای پربار شدن این اجلاس، برنامه‌ریزی جهت مشارکت دانشگاه‌های کشور انجام گیرد.

جلیلی‌نژاد تصریح کرد: دبیرخانه علمی اجلاس با مشارکت همه دانشگاه‌های کشور و با محوریت دانشگاه ارومیه تشکیل شده و مقالات و پژوهش‌های برتر توسط وزارت ارتباطات و پارک ارتباطات و فناوری اطلاعات معرفی و حمایت خواهد شد.

وی افزود: ۱۰ درصد از سهم اقتصاد کشور در برنامه هفتم توسعه برای حوزه اقتصاد دیجیتال پیش‌بینی شده و ماکو می‌تواند محور و قلب تپنده اقتصاد دیجیتال استان باشد.

او با اشاره به پوشش ۹۵ درصدی اینترنت در روستا‌های استان گفت: در حوزه فیبر نوری، آذربایجان غربی رتبه سوم کشور را دارد و تقویت زیرساخت ارتباطی مناسب، زمینه ظهور و رشد شرکت‌های دانش‌بنیان را فراهم می‌کند.

بررسی مصوبات سفر وزیر ارتباطات به استان آذربایجان غربی

در جریان سفر معاون حقوقی، امور دولت، مجلس و استان‌های وزارت ارتباطات به آذربایجان غربی در نشستی با حضور استاندار، مصوبات سفر شهریور ماه وزیر ارتباطات، با هدف احصای درصد پیشرفت مصوبات بررسی شد.

رضا رحمانی، استاندار آذربایجان غربی، با اشاره به ظرفیت ژئوپلیتیک استان و هم‌مرزی با سه کشور گفت: فرصت‌های سرمایه‌گذاری گسترده‌ای در استان وجود دارد و حوزه فناوری اطلاعات موتور محرک توسعه سایر بخش‌ها به شمار می‌آید.

وی بر توسعه و ایجاد شهرک‌های فناوری تأکید کرد و افزود: درصد پیشرفت پروژه‌های حوزه فناوری اطلاعات به‌ویژه مرکز دیتاسنتر ماکو باید پایش شود.

استاندار تصریح کرد: در صورت عدم تحقق پیشرفت مورد انتظار طبق زمان‌بندی اعلام‌شده، برای پروژه‌های حوزه فاوا ـ به‌ویژه دیتاسنتر ماکو ـ سرمایه‌گذار و پیمانکاران جایگزین معرفی می‌شوند تا در کوتاه‌ترین زمان، اهداف توسعه‌ای استان محقق شود.

حاتمی‌زاده، معاون وزیر ارتباطات، در این نشست ضمن تشریح اقدامات صورت‌گرفته گفت: درصد پیشرفت پروژه‌های حوزه ارتباطات در استان به‌صورت دقیق رصد می‌شود.

وی افزود: در نظر داریم زنجیره تولیدات فضایی را در استان راه‌اندازی کنیم و از دیگر موضوعات مهم، حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان برای تولید تجهیزات و ارائه محصولات فضایی برای مدیریت بهتر انرژی است که نیازمند حمایت استانداری خواهد بود.

حاتمی‌زاده تصریح کرد: موضوع تولید تجهیزات فضایی و ارائه داده‌های فضایی برای هوشمندسازی و مدیریت مصرف انرژی توسط یک شرکت دانش‌بنیان بومی در ارومیه آغاز شده است و وزارت ارتباطات قصد دارد استفاده از محصولات این شرکت را به سایر استان‌ها توسعه دهد.

بررسی عملکرد سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه وزارت ارتباطات

همچنین در جریان سفر معاون حقوقی، امور دولت، مجلس و استان‌های وزارت ارتباطات به استان در نشستی عملکرد سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه وزارت ارتباطات در آذربایجان غربی بررسی شد.

در این نشست مدیرکل فاوای استان با ارائه گزارشی از پیشرفت برنامه‌ها بر اساس سیاست‌های دولت چهاردهم و برنامه هفتم توسعه، به تشریح اقدامات انجام‌شده در حوزه‌های مخابرات، پست، زیرساخت و پست‌بانک پرداخت.

حاتمی‌زاده، معاون امور دولت، مجلس و استان‌های وزارت ارتباطات، ضمن قدردانی از اقدامات انجام‌شده، بر ارائه خدمات ارتباطی مطلوب به مردم، اجرای به‌موقع پروژه‌های «جی‌نف»، ارتقای کیفیت ارتباطات شهری و تسریع در پوشش اینترنت روستا‌های بالای ۲۰ خانوار و پروژه اتصال فیبر نوری منازل و کسب‌وکار‌ها تأکید کرد.

اتصال تمام روستا‌های خوی تا پایان برنامه هفتم

معاون وزیر ارتباطات در ادامه سفر به آذربایجان غربی، با همراهی نجف‌زاده، نماینده مردم خوی و چایپاره، از وضعیت ارتباطی روستای ولدیان بازدید کرد و از اتصال تمام روستا‌های خوی به اینترنت پرسرعت و باکیفیت تا پایان برنامه هفتم توسعه خبر داد.

در آیین رونمایی از سامانه هوشمندسازی شهرداری خوی، معاون پارلمانی وزیر ارتباطات این شهر را از پیشتازان هوشمندسازی در کشور دانست و گفت: پیوستن شهرداری خوی به مرکز تبادل داده کشور به‌عنوان نخستین شهرداری استان، گامی مهم برای کاهش هزینه‌ها، افزایش امنیت و تسریع مدیریت شهری است.

حاتمی‌زاده تکمیل و بهره‌برداری از فیبر نوری منازل و کسب‌وکار‌ها و استفاده از داده‌های فضایی را ابزار‌های مؤثر در مدیریت شهری و جلوگیری از ساخت‌وساز‌های غیرمجاز دانست.

وی افزود: برای بهبود کیفیت خدمات، شانزده تارنمای ملی طراحی شده و همه خدمات دولتی در این تارنما‌ها تجمیع می‌شود تا شفافیت و رضایتمندی مردم افزایش یابد.

حاتمی‌زاده با اشاره به اهمیت مرز رازی در توسعه دیپلماسی فناوری گفت: ایجاد ارتباطات امن و پایدار در مرز رازی از اولویت‌های وزارت ارتباطات است و توسعه ۷۸ کیلومتر فیبر نوری در این مسیر، بستر تبادلات مرزی، حضور بازرگانان خارجی و جذب سرمایه‌گذاران را فراهم می‌کند.

وی با اشاره به طرح ملی ایران دیجیتال افزود: آموزش هوش مصنوعی برای نیم‌میلیون دانش‌آموز در دستور کار قرار دارد و تاکنون بیش از پنجاه هزار دانش‌آموز در آذربایجان غربی نام‌نویسی کرده‌اند.

در ادامه مراسم، از سامانه‌های هوشمندسازی شهرداری خوی از جمله مرکز داده جدید، ارتباط شهرداری با سازمان‌ها و مناطق تابعه مبتنی بر فیبر نوری، مرکز کنترل ترافیک و پایش تصویری و سایر سامانه‌های دیجیتال رونمایی شد.

هوشمندسازی خدمات شهرداری خوی نیز پس از تأمین زیرساخت‌های ارتباطی و در راستای اجرای یکی از پروژه‌های کلان وزارت ارتباطات در این شهر، شامل پروژه منازل و کسب‌وکار‌ها به طول ۱۳۰ کیلومتر، در سال ۱۴۰۳ به بهره‌برداری رسید.