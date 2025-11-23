پخش زنده
نخستین دوره مسابقات شطرنج نخبگان استان اردبیل در خانه شطرنج اردبیل برگزار و نفرات برتر برای حضور در رقابتهای ملی معرفی شدند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل در اولین دوره مسابقات شطرنج نخبگان استان اردبیل که با حضور ۴۰ بازیکن زیر ۱۴ سال دختر و پسر به روش سوئیسی در هفت دور برگزار شد ، در رده عمومی، سلیمان عباسی اول، الیار شیخی دوم، الن شیخی سوم و محدثه روزگاری چهارم شدند.
در رده سنی ۱۴ سال هم فرهام نیاپور قهرمان و امیرعلی افتخاری نایب قهرمان شدند و در رده سنی ۱۲ سال هم سبحان میرزایی مقام اول را کسب کرد و آرتین نظری بقا موفق به کسب رتبه دوم شد.
در رده سنی ۱۰ سال نیکان صادقی برسکوی اول تکیه زد و کیسان جوادی در جایگاه دوم ایستاد ، در رده سنی ۸ سال امیررضا قنبری قهرمان و برانوش یوسفپور نایب قهرمان شدند و در بخش دختران نیز هدیهالسادات عقیلی موفق به کسب مقام اول شد.
این مسابقات با هدف شناسایی استعدادهای شطرنج استان اردبیل و توسعه این رشته در ردههای سنی پایه انجام و زمینه حضور بازیکنان نخبه استان در رقابتهای ملی فراهم شد.