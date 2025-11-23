به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل در اولین دوره مسابقات شطرنج نخبگان استان اردبیل که با حضور ۴۰ بازیکن زیر ۱۴ سال دختر و پسر به روش سوئیسی در هفت دور برگزار شد ، در رده عمومی، سلیمان عباسی اول، الیار شیخی دوم، الن شیخی سوم و محدثه روزگاری چهارم شدند.

در رده سنی ۱۴ سال هم فرهام نیاپور قهرمان و امیرعلی افتخاری نایب قهرمان شدند و در رده سنی ۱۲ سال هم سبحان میرزایی مقام اول را کسب کرد و آرتین نظری بقا موفق به کسب رتبه دوم شد.

در رده سنی ۱۰ سال نیکان صادقی برسکوی اول تکیه زد و کیسان جوادی در جایگاه دوم ایستاد ، در رده سنی ۸ سال امیررضا قنبری قهرمان و برانوش یوسف‌پور نایب قهرمان شدند و در بخش دختران نیز هدیه‌السادات عقیلی موفق به کسب مقام اول شد.

این مسابقات با هدف شناسایی استعدادهای شطرنج استان اردبیل و توسعه این رشته در رده‌های سنی پایه انجام و زمینه حضور بازیکنان نخبه استان در رقابت‌های ملی فراهم شد.