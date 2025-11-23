پخش زنده
دبیر کارگروه اضطرار آلودگی هوا گفت: در پی تشدید آلودگی هوا و برگزاری جلسه کارگروه اضطرار به ریاست استاندار تهران، کلاسهای مقاطع ابتدایی استان به استثنای فیروزکوه در روزهای سهشنبه و چهارشنبه ۴ و ۵ آذرماه به صورت مجازی برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، حسن عباس نژاد ظهر یکشنبه و در حاشیه برگزاری جلسه کارگروه اضطرار آلودگی هوای استان که به ریاست محمد صادق معتمدیان، استاندار تهران برگزار شد، اظهار کرد: با توجه به وضعیت اضطراری آلودگی در استان تهران و پس از تشکیل جلسه این کارگروه، تصمیمات لازم برای مدیریت شرایط اتخاذ شده است.
عباسنژاد با اشاره به ارائه گزارشهای سازمان محیط زیست، دانشگاه علوم پزشکی و هشدارهای سازمان هواشناسی درباره تشدید آلودگی، گفت: کلاس درس مقاطع ابتدایی استان تهران به استثنای فیروزکوه، در روزهای سهشنبه و چهارشنبه ۴ و ۵ آذرماه به صورت مجازی دایر خواهد بود.
وی افزود: با وجود تأکید آموزش و پرورش بر افزایش بهرهوری از طریق حضور دانشآموزان، در نهایت مقرر شد پیشدبستانیها، دبستانها و مهدهای کودک در شهرهایی که آلودگی در حد ناسالم برای همه گروههاست، تعطیل باشند و آموزش آنها غیرحضوری دنبال شود، همچنین مادران کارمندان که فرزند در مقطع ابتدایی دارند، میتوانند دورکار شوند.
طرح زوج و فرد از در منازل تا روز چهارشنبه ۵ آذر اجرا می شود
عباسنژاد همچنین گفت : فروش طرح ترافیک ممنوع است و طرح ترافیکهای فروخته شده از طرف شهرداری تا ۵ آذر مبالغش عودت داده میشود.
دبیرکارگروه اضطرار آلودگی هوای استان تهران، بخش عمده آلودگی هوا را ناشی از وسایل نقلیه دانست و تأکید کرد: شهرداری و پلیس راهور موظف هستند از فعالیت خودروهای دودزا جلوگیری کرده، طرح ترافیک را منظم اجرا کنند و پایانهها و اتوبوسهایی را که شبها درجا روشن میمانند، کنترل کنند.
وی افزود: دانشگاه علوم پزشکی نیز باید هشدارهای بهداشتی، نکات خودمراقبتی و آمادگی اورژانسها و مراکز درمانی را در اولویت قرار دهد و فعالیتهای ورزشی در فضای باز ممنوع اعلام شده است.