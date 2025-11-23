پخش زنده
متهمان پرونده قاچاق یکی از جایگاههای عرضه سوخت بندرعباس، به ۱۱ هزار میلیارد ریال جزای نقدی محکوم شدند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ رئیس کل دادگستری هرمزگان گفت: با بررسیهای صورت گرفته مشخص شد، متخلفان با استفاده از کارتهای سوخت اجارهای، بارها سوختگیری کرده و آن در مراکزی تخلیه و سپس به فروش میرساندند.
وی گفت: پس از صدور کیفرخواست ۱۵ تن از متهمان اصلی این پرونده علاوه بر جزای نقدی سنگین هر کدام به ۵ سال حبس تعزیری محکوم شدند.
وی گفت: ۱۱۷ تن دیگر از افرادی که به نحوی با متهمان اصلی همکاری داشتند نیز به مجازات نقدی محکوم شدند.
رئیس کل دادگستری هرمزگان افزود: مالک و مدیر جایگاه سوخت به عنوان سرشبکه، به دو هزار و ۲۰۰ میلیارد ریال جزای نقدی محکوم شدند.
قهرمانی گفت: بر اساس رای صادره، ۵ دستگاه خودروی سنگین نیز که با حضور پرتکرار در جایگاه و به دفعات زیاد سوخت گیری کرده بود و به صورت حرفهای در امر قاچاق سوخت مشارکت داشت به نفع دولت ضبط شد.
وی افزود: برای دیگر اتهامات درج شده در پرونده از جمله پولشویی و اموال نامشروع حاصل از قاچاق سوخت نیز پروندهای تشکیل و در دادگاه اصل ۴۹ قانون اساسی هرمزگان در حال رسیدگی است.