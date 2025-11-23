به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ رئیس کل دادگستری هرمزگان گفت: با بررسی‌های صورت گرفته مشخص شد، متخلفان با استفاده از کارت‌های سوخت اجاره‌ای، بار‌ها سوخت‌گیری کرده و آن در مراکزی تخلیه و سپس به فروش می‌رساندند.

وی گفت: پس از صدور کیفرخواست ۱۵ تن از متهمان اصلی این پرونده علاوه بر جزای نقدی سنگین هر کدام به ۵ سال حبس تعزیری محکوم شدند.

وی گفت: ۱۱۷ تن دیگر از افرادی که به نحوی با متهمان اصلی همکاری داشتند نیز به مجازات نقدی محکوم شدند.

رئیس کل دادگستری هرمزگان افزود: مالک و مدیر جایگاه سوخت به عنوان سرشبکه، به دو هزار و ۲۰۰ میلیارد ریال جزای نقدی محکوم شدند.

قهرمانی گفت: بر اساس رای صادره، ۵ دستگاه خودروی سنگین نیز که با حضور پرتکرار در جایگاه و به دفعات زیاد سوخت گیری کرده بود و به صورت حرفه‌ای در امر قاچاق سوخت مشارکت داشت به نفع دولت ضبط شد.

وی افزود: برای دیگر اتهامات درج شده در پرونده از جمله پولشویی و اموال نامشروع حاصل از قاچاق سوخت نیز پرونده‌ای تشکیل و در دادگاه اصل ۴۹ قانون اساسی هرمزگان در حال رسیدگی است.