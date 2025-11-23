به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ حضرت فاطمه دختر پیامبر اکرم (ص) و همسر گرامی امیر مومنان علی (ع) و مادر جوانان اهل بهشت حسین علیه السلام و حضرت زینب (س) است که جایگاه ایشان را در بین تمام زنان تاریخ بشریت بی همتا ساخته است.

بانویی که در دوران کوتاه زندگیشان، الگوی آزادگان جهان و منشء برکات بسیاری برای اسلام و مسلمانان شد.

سلاله‌ای پاک از رسول الله که در راه دفاع از حریم ولایت مردانه ایستاد و به شهادت رسید.

حضرت فاطمه زهرا (س) کامل‌ترین و برترین الگو و اسوه برای زنان مسلمان جهان است که امروز نیاز است همه امت اسلامی بویژه زنان ما بیش از پیش در همه امور از زهد، تقوا و عبادت گرفته تا همسرداری، ولایت پذیری و ایثارگری از این بانوی بزرگوار درس بگیرند.

سوم جمادی الثانی، سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) را بر دوستداران آن حضرت تسلیت می‌گوییم.