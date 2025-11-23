پخش زنده
گمرک چین با انتشار سندی اعلام کرد واردات کیوی تازه از ایران که مطابق با الزامات مربوطه باشد به خاک چین آزاد است.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از پکن، اداره کل گمرک چین از طریق حساب رسمی خود در فضای مجازی چین هدف از این اقدام را گسترش منابع واردات محصولات کشاورزی به چین اعلام کرد و تاکید کرده است، این مصوبه هفته گذشته تحت الزامات بهداشتی گیاهی که هر دو کشور برای کیوی تازه ایرانی توافق کردهاند، به اجرا درآمد.
در سالهای اخیر، میوه کیوی به یک میوه محبوب در میان مصرف کنندگان چینی تبدیل شده است، چین هم اکنون بخش عمدهای از کیوی مورد نیاز خود را از نیوزیلند تامین میکند.
یک محقق ارشد در موسسه روابط بین الملل معاصر چین، به گلوبال تایمز گفته برای کشورهایی مانند ایران که آب و هوای آنها با کشور چین تفاوت قابل توجهی دارد، انواع میوههای متمایز آنها ارزش نسبی و مزایای زیادی در بازار چین دارند و فرصتهای قابل توجه جدیدی برای توسعه تجارت دو کشور ایجاد میکنند.
به گفته این کارشناس، چین از طریق مذاکرات تجاری و همکاری عمیقتر با شرکای خود - از جمله کاهش تعرفه ها، هزینههای ورود کالاهای وارداتی را به طور قابل توجهی کاهش داده است، همچنین کاهش تعرفههای یکجانبه را با برخی از کشورهای کمتر توسعه یافته اجرایی کرده که کاهش بیشتر قیمت محوصلات وارداتی و گسترش دسترسی آنها به بازار برزگ چین را موجب شده است.
به گفته بیان یونگزو، معاون اجرایی سردبیر مجله مدرن سازی مدیریت، صدور این مجوز ها، هزینههای تجاری و موانع تجاری بین چین و شرکا را کاهش خواهد داد و فرصتهای جدیدی برای صادرکنندگان کشاورزی و میوه در سراسر جهان، به ویژه در بازارهای نوظهور ایجاد خواهد کرد.
در ۹ ماه اول امسال، صادرات میوه چین به ۵.۸۰ میلیارد دلار رسید که ۱.۶ درصد در مقایسه با سال گذشته افزایش داشته است، همچنین واردات میوه به چین نیز با ۴.۶ درصد افزایش در مقایسه با مدت مشابه سال قبل به ۱۶.۴۵ میلیارد دلار رسیده است.