فرمانده سپاه امام صادق استان بوشهر گفت: برای موفقیت در جبهه فرهنگی، نخست باید دشمن، سیاستها و اهداف او را شناخت و متناسب با آن خود را تجهیز کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ سردار حمید خرمدل در آیین تجلیل از فعالان جبهه فرهنگی استان بوشهر با اشاره به ضرورت هوشیاری در برابر تهاجم همهجانبه اظهار داشت: ظرفیتهای قابل توجهی از نظر امکانات و نیروی انسانی در استان وجود دارد. با برنامهریزی دقیق و همافزایی بین دستگاهها و هنرمندان دلسوز، میتوان بخشی از نیازهای فرهنگی مردم را برطرف کرد.
وی بر بهرهگیری از فرصت کنگره ملی سرداران و ۲ هزار شهید استان بهعنوان میدان عمل مشترک در عرصههای سینما، کتاب، تئاتر، سرود و شعر تأکید کرد: حوزه دفاع مقدس را گنجینهای ارزشمند دانست که باید در پرورش نیرو و موضعگیری فرهنگی علیه دشمنان از آن بهره گرفت.
فرمانده سپاه امام صادق (ع) استان بوشهر با تأکید بر اینکه مقابله با جنگ ترکیبی دشمن نیازمند شناخت دقیق از سیاستها، راهبردها و اهداف اوست، گفت: بدون آگاهی از جایگاه، امکانات و شیوههای دشمن، نمیتوان حتی با وجود تجهیزات و نیروی انسانی مطلوب به پیروزی رسید.
سردار خرمدل در جمع فعالان فرهنگی استان، با اشاره به سه جریان مؤثر در سیاستهای آمریکا – صهیونیستهای یهودی، صهیونیستهای مسیحی و جریان نئومحافظهکار – اضافه کرد: این جریانها با بهرهگیری از ثروت، رسانه و بازوی فرهنگی هالیوود، اهداف خود را علیه ایران و جبهه مقاومت دنبال میکنند و رسیدن به صلح با رژیم صهیونیستی با توجه به ماهیت و آرمانها، امکانپذیر نیست.
معاون فرهنگی سپاه امام صادق استان بوشهر هم با اشاره به نقش تعیینکننده بسیجیان در دفاع از ارزشها و مقابله با هجمه دشمن گفت: فرهنگ بسیج برگرفته از سنت اهل بیت و آموزههای ایرانی اسلامی است و بسیجیان استان در خط مقدم پاسداری از عزت و اعتلای ایران قرار دارند.
سرهنگ دوم پاسدار عالیزاده با تأکید بر تداوم اقدامات فرهنگی و برگزاری مسابقات کتابخوانی و جشنهای سراسری، افزود: بسیجیان بوشهر پس از شهادت همرزمان خود نیز با صلابت ادامه مسیر میدهند و امروز فرهنگ بسیجی، عامل وحدت و مقاومت در برابر تهاجم فرهنگی دشمن است.
وی گفت: بسیاری از مدیران استان با کمترین امکانات و ناگفتههای فراوان، حمایت ویژهای از فعالیتهای فرهنگی داشتهاند و تداوم این مسیر، عزت و اقتدار کشور را تضمین خواهد کرد.
عالیزاده با گرامیداشت یاد شهدا و تجلیل از بسیجیان، بر لزوم پایداری در راه شهدا و پیروی از فرهنگ اهل بیت تأکید کرد و برای همگان آرزوی عاقبتبهخیری و شهادت در راه حق کرد.
در این آئین از فعالان جبهه فرهنگی بسیج استان تجلیل، محمد اسفرم به عنوان چهره شاخص بسیج استان در سال ۱۴۰۳ معرفی و از آرم کنگره سرداران و دو هزار شهید استان رونمایی شد.