فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه تکاب گفت: در اجرای طرح مثل سلامی و بمنظور پاسداشت زحمات خانواده‌های فرماندهان پایگاه‌های مقاومت بسیج، از تعدادی از خانواده‌های فرماندهان بسیج در تکاب تجلیل شد.

سرهنگ کرامتی افزود: طرح مثل سلامی بمنظور تکریم و تجلیل فرماندهان پرتلاش و خانواده‌های آنان اجرا می‌شود و در قالب این طرح ۱۵۰ خانواده فرماندهان پایگاه‌های مقاومت تکریم خواهند شد.

وی گفت: نقش پر رنگ خانواده‌های فرماندهان بسیج در اعتلای برنامه‌ها مشهود است و در قالب این طرح خانواده‌های فرماندهان پایگاه‌ها تکریم خواهند شد.

در اولین روز اجرای این طرح که بمناسبت هفته بسیج برگزار شد با اهدای لوح سپاس از خانواده‌های فرماندهان بسیجی علی فلاح، یحیی شکری و صالح سلطانی تجلیل شد.