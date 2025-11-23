به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ فرمانده سپاه قدس گیلان در این مراسم با اشاره به هویت ترکیبی بسیج مبتنی بر اخلاص، مردمی بودن و روحیه‌ی جهادی و خدمتگزاری بر لزوم بهره گیری از تمامی ظرفیت‌های جامعه برای نیل به اهداف متعالی انقلاب تاکید کرد و افزود: این مهم با بهره گیری از علم و فن آوری می‌تواند به حصول نتایج مطلوب منتهی شود.

سردار حمید دامغانی در ادامه افزود: اگر تفکر بسیج به نحو شایسته ایی در جامعه طنین انداز شود، هیچ دشمنی را یارای مقابله با این مرز و بوم نخواهد بود.

وی همچنین جهش در روند تولید علم و ایده را از رسالت‌های بسیج علمی برشمرد و افزود: انتظار می‌رود اولویت‌ها و چالش‌های تولید و صنعت و تکنولوژی سرلوحه‌ی نخبگان بسیجی استان باشد.

علی باستی، سرپرست دانشگاه گیلان نیز در این نشست بر لزوم تعامل هر چه بیشتر دانشگاه با نخبگان بسیجی تاکید کرد و افزود: تمرکز بر علم و فن آوری می‌تواند توانمندی‌های بالقوه‌ی جامعه را در راستای شکل گیری دانشگاه نسل چهارم بکار گیرد.

مجتبی ملکی چوبری، رییس دانشگاه آزاد اسلامی گیلان نیز از اجرای ۴۱ طرح دانشگاهی با نگاه حل مسائل اساسی استان در سال ۱۴۰۴ خبر داد و افزود: این طرح‌ها با همت استادان و نخبگان بسیجی به مرحله‌ی انعقاد قرار داد رسیده تا بتواند روند رسیدگی به مشکلات استان را در حوزه‌های مختلف تسریع نماید.