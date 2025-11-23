پژوهشگران دانشکده فناوری‌های نوین دانشگاه علوم پزشکی تهران، با بهره گیری از فناوری نانوالیاف، نسل جدیدی از ماسک‌های تنفسی را تولید کردند. ماسک‌هایی که علاوه بر حفاظت ۹۹ درصدی در برابر آلاینده‌ها و ویروس‌ها، نقش مهمی در کاهش انتقال بیماری‌ها دارد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ، متخصصان دانشکده فناوری های نوین پزشکی موفق به تولید ماسک تنفسی نانو الیاف شدند که می تواند تا ۹۹ درصد تمام ذرات زیر ۲ و نیم میکرون و ویروس ها را جذب کند و از شیوع بیماری های واگیر تنفسی و نفوذ آلاینده ها جلوگیری کند . این ماسک های نانو الیاف قیمتی مشابه سایر ماسک ها دارند و تا کنون به سایر کشور ها نیز صادر شده است.