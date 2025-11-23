به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ مسابقات فوتسال دانش آموزی جام سیزده آبان خوی که همزمان با هفته بسیج دانش آموزی و با حضور نوجوانان برگزار شد، پس از پانزده روز رقابت به پایان رسید.

بیست و سه تیم از مدارس متوسطه اول شهرستان خوی در این مسابقات حضور داشتند. در پایان، تیم مدرسه شهید مفتح و تیم مدرسه آزادی گوهران با ارائه بازی‌های منسجم و درخشان، به دیدار پایانی راه یافتند.

در بازی نهایی تیم مدرسه شهید مفتح با پیروزی پنج بر چهار در پنالتی، عنوان قهرمانی این دوره از مسابقات را از آن خود کرد.

هدف از برگزاری این مسابقات، تقویت شور و نشاط در میان دانش آموزان، رشد مهارت‌های ورزشی و ایجاد رقابت سالم در محیط آموزشی بود. این رقابت‌ها با همکاری آموزش و پرورش، سپاه و شهرداری خوی برگزار شد .