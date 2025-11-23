به گزارش خبرگزاری صداو سیما، ناصر عتباتی رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی از صدور حکم قطعی پرونده اخلال در نظام توزیع دارویی کشور در دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی خبر داد.

رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی افزود: ۱۱ نفر متهم پرونده به اتهام اخلال در نظام توزیع دارویی کشور از طریق خرید و فروش سازمان یافته دارو‌های غیرمجاز، احتکار دارو و نیز توزیع دارو خارج از شبکه تحت تعقیب دستگاه قضایی گرفته و پس از طی مراحل رسیدگی در دادسرا و محاکم نهایتاً به موجب حکم قطعی صادره از دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی محکوم شده‌اند.

عتباتی گفت: این ۱۱ نفر به مجازات‌هایی از قبیل، حبس، شلاق، جزای نقدی، و پرداخت ۵ برابر ارزش کالا محکوم شده‌اند و حکم صادره در اجرای احکام کیفری به مرحله اجرا درخواهد آمد.

وی افزود: امنیت بهداشتی و سلامت مردم خط قرمز دستگاه قضایی است و در اینباره با متخلفان و مجرمان قاطعانه برخورد می‌کند.