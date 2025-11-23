پخش زنده
امروز: -
معاون محیط زیست کشور از تلاش برای جلوگیری از پیشروی آتش به سمت شرق در منطقه الیت خبر داد و گفت: این آتشسوزی به دلیل حرکت زیرزمینی، بسیار گولزننده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ معاون آموزش و مشارکتهای مردمی سازمان محیط زیست کشور با اشاره به روند عملیات اطفای حریق در منطقه الیت چالوس اظهار داشت: هدف اصلی ما جلوگیری از نفوذ آتش به سمت شرق و توقف پیشروی آن است.
کیادلیری افزود: مهمترین کاری که الان میتوانیم انجام دهیم، جلوگیری از پیشروی آتش است و اگر مطمئن شویم که آتش پیشروی نمیکند، آن وقت میتوانیم به تدریج وارد منطقه شده و درختانی که به صورت تکی میسوزند را کنترل کنیم.
معاون سازمان محیط زیست با بیان ویژگیهای خطرناک این آتشسوزی هشدار داد: این یکی از آتشسوزیهای بسیار بدی است که بیشتر به صورت زیرزمینی و سطحی حرکت میکند و هرجا درخت پوسیده باشد، دوباره شعلهور میشود.
وی تأکید کرد: این آتشسوزی تا زمانی که بارش باران به میزان ۱۰ میلیمتر اتفاق نیفتد، به طور کامل کنترل نخواهد شد، زیرا بسیار گولزننده است و از جای دیگر سر در میآورد.
کیادلیری در پایان خاطرنشان کرد: مهمترین کار ما این است که آتشبَری که ایجاد کردهایم را کنترل کنیم تا آتش دوباره سر باز نزند و پیشرفت نکند.