به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، استاندار در ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان با تأکید بر اثرگذاری جلسات ستاد تسهیل و بازخورد مثبت یکشنبه‌های صنعتی، گفت: بازخورد مثبت اجرای یکشنبه‌های صنعتی و پیگیری میدانی مشکلات واحد‌های تولیدی نشان می‌دهد که مسیر حمایت از تولید در استان به‌درستی در حال طی شدن است.

هاشمی افزود: بسیاری از واحد‌هایی که طی سال گذشته با مشکل مواجه بودند، از طریق همین کارگروه مشکلاتشان برطرف شده و ضروری است بازدید‌های میدانی ادامه یابد تا رفع مشکلات از نزدیک مشاهده و ثبت شود.

استاندار همچنین از پیگیری و تصویب ۱۱ طرح مهم در حوزه‌های سرمایه‌گذاری، گردشگری و کشاورزی خبر داد.

وی گفت: طبق گزارش مدیرکل اقتصاد و دارایی، حدود ۸۵ درصد از اعتبارات هزار میلیارد تومانی تبصره ۱۸ جذب شده و تلاش می‌کنیم بخش باقیمانده نیز بدون نیاز به تمدید، در مهلت مقرر جذب شود.

استاندار همچنین از تشکیل کمیته پیگیری برای تماس مستقیم با متقاضیان طرح‌ها خبر داد و گفت: این اقدام برای اطمینان‌بخشی به مردم و صحت‌سنجی فرآیند‌ها انجام می‌شود تا هیچ پرونده‌ای بدون پیگیری تا مرحله نهایی رها نشود.

وی افزود:مصوبات دستگاه‌های اجرایی به‌صورت تفکیکی بررسی می‌شود و در قالب کمیته‌ای که تشکیل شده، بازدید‌های میدانی نیز به‌صورت مستمر انجام خواهد شد.

هاشمی همچنین با اشاره به عملکرد کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید افزود: در ابتدای این کارگروه، هر جلسه متقاضیان در سه دستگاه اجرایی به‌طور کامل بررسی می‌شود و تاکنون ۸۰ درصد مصوبات اجرایی شده است.

هاشمی با اشاره به لزوم تولید مستند‌های امیدآفرین از واحد‌هایی که به چرخه تولید بازگشته‌اند افزود: در هر جلسه، یک مستند کوتاه از واحد‌های تولیدی احیا شده پخش خواهد شد و پیشنهاد شده این مستند‌ها با همکاری صدا و سیما نیز منتشر شود.