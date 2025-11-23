

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در پایان مرحله یک هشتم نهایی رقابت‌های قهرمانی نوجوانان و‌جوانان جهان به میزبانى رومانی، تیم ملى چین تایپه با پیروزی ۳ بر صفر مقابله تیم ملى هند به مرحله یک چهارم نهایی راه پیدا کرد و حریف راکت بدستان نوجوان پسر کشورمان شد.

ملی پوشان نوجوان تنیس روى میز کشورمان ساعت ۱۸:۳۰ دقیقه امروز به وقت تهران به مصاف رقیب شرق آسیایى خود خواهند رفت و برای صعود به نیمه نهایى و قطعى کردن مدال خود تلاش خواهند کرد.

پسران نوجوان تنیس روی میز ایران با ترکیب رامین شاه علی، فراز شکیبا، مبین امیری و عرشیا لرستانی به سرمربیگری مهران احدی و مربیگری امین میرالماسی در این رقابت‌ها حضور دارند.

مسابقات تنیس روی میز قهرمانی نوجوانان و جوانان جهان از ۲ تا ۹ آذرماه به میزبانی رومانی برگزار خواهد شد.