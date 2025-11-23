پخش زنده
تیم تنیس روی میز نوجوانان ایران در یک چهارم نهایی رقابتهای تنیس روی میز قهرمانی نوجوانان وجوانان جهان به مصاف چین تایپه میرود.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در پایان مرحله یک هشتم نهایی رقابتهای قهرمانی نوجوانان وجوانان جهان به میزبانى رومانی، تیم ملى چین تایپه با پیروزی ۳ بر صفر مقابله تیم ملى هند به مرحله یک چهارم نهایی راه پیدا کرد و حریف راکت بدستان نوجوان پسر کشورمان شد.
ملی پوشان نوجوان تنیس روى میز کشورمان ساعت ۱۸:۳۰ دقیقه امروز به وقت تهران به مصاف رقیب شرق آسیایى خود خواهند رفت و برای صعود به نیمه نهایى و قطعى کردن مدال خود تلاش خواهند کرد.
پسران نوجوان تنیس روی میز ایران با ترکیب رامین شاه علی، فراز شکیبا، مبین امیری و عرشیا لرستانی به سرمربیگری مهران احدی و مربیگری امین میرالماسی در این رقابتها حضور دارند.
مسابقات تنیس روی میز قهرمانی نوجوانان و جوانان جهان از ۲ تا ۹ آذرماه به میزبانی رومانی برگزار خواهد شد.