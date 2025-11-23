پخش زنده
امروز: -
پلیس انگلیس با حمله به حامیان مردم فلسطین که با در دست داشتن پلاکاردها، شعارهای در حمایت از مردم مظلوم فلسطین سر میدادند؛ بیش از ۹۰ نفر را بازداشت کرد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما،معترضان در لندن در میدان «تاوی استاک» با برافراشتن پرچمهای فلسطین و در دست داشتن پلاکاردها، شعارهای حامی فلسطین سر میدادند. روی برخی از بنرها نوشته شده بود: «با نسلکشی مخالفم؛ از (گروه) اقدام برای فلسطین حمایت میکنم.» گروهی که این اعتراضات را در حمایت از سازمان «اقدام برای فلسطین» سازماندهی کرده بودند، گروه «از هیئتمنصفهها دفاع کنید» بودند که در پی این اعتراضات در شبکه اجتماعی ایکس (توییتر سابق) از مداخله نیروهای پلیس لندن خبر دادند.
این گروه در پیامی نوشتند که پلیس بلافاصله تعدادی از شرکتکنندگان را تنها به دلیل در دست داشتن تابلوهایی با مضمون مخالفت با نسلکشی و اعتراض به ممنوعیت اقدام برای فلسطین بازداشت کرده است. دولت انگلیس، طبق گزارش خبرگزاری آناتولی، گروه «اقدام برای فلسطین» را تروریستی اعلام کرده است و تا ساعت ۱۸ روز گذشته (شنبه) به وقت گرینویچ ۹۰ نفر از معترضان به دست نیروهای پلیس لندن بازداشت شدند.
دولت انگلیس در ماه ژوئیه و با استناد به «قانون مقابله با تروریسم»، گروه «اقدام برای فلسطین» را ممنوع اعلام کرد؛ تصمیمی که تاکنون به بازداشت صدها معترض به دلیل نمایش تابلو یا نشانهای حمایتی از این گروه منجر شده است. این دور از اعتراضات همزمان با آغاز رسیدگی قضایی از ۲۵ تا ۲۷ نوامبر برگزار میشود؛ روندی که میتواند منجر به لغو تصمیم دولت در تروریستی اعلام کردن این گروه شود. از اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون، ارتش رژیم صهیونیستی در نوار غزه نزدیک به ۷۰ هزار فلسطینی که عمدتاً زنان و کودکان بودند را به شهادت رسانده است و بیش از ۱۷۰ هزار و ۸۰۰ نفر دیگر را مجروح کرده است و این منطقه را با خاک یکسان کرده است.