مستندهای «حدیث سرو»، «خانه مادری»، «بیکرانهها» و «کشاورزان فضا»، از شبکههای قرآن، دو و چهار پخش میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، در سالروز درگذشت استاد اخلاق آیت الله ﻣﯿﺮزا ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ ﺷﺎه آﺑﺎدی، مستند «حدیث سرو»، با روایتی تاریخی از زندگی آن استاد اخلاق پخش میشود.
«حدیث سرو»، مستندی بازسازی شده با استفاده از عکسها اسناد و تصاویر از زندگی آیت الله شاه آبادی، دوشنبه ۳ آذر ساعت ۱۹:۳۰، از شبکه قرآن و معارف پخش می شود.
میرزا محمدعلی شاهآبادی متولد سال ۱۲۵۴ شمسی در اصفهان از فقهای شیعه، استاد اخلاق و عرفان در حوزه علمیه قم و تهران بود. او شخصیتی جامع و فقیهی برجسته بود که تلاش کرد با استفاده از معارف فلسفی، عرفانی، قرآنی و روایی شاگردان صالح و وارسته تربیت کند.
آیت الله شاهآبادی در مسجد جامع بازار تهران به تدریس فقه، اصول، فلسفه و عرفان مشغول بود و مسجد او به مرکز مبارزه علیه رژیم پهلوی تبدیل شد.
وی پس از عمری مجاهدت در راه دین، در سال ۱۳۲۸ شمسی درگذشت و پیکر مطهرش در حرم عبدالعظیم حسنی (ع) به خاک سپرده شد.
مستند «خانه مادری»، با حکایت دلدادگی و ارادت سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی به بانوی دو عالم، امروز از شبکه قرآن و معارف پخش می شود.
این مستند با جلوهای از شیدایی و ارادت سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی به ساحت قدسی حضرت زهرا (س)، ساعت ۱۹:۳۰، مهمان خانه سوگواران خواهد بود.
در این مستند، زمزمههای روضهخوانی حاج قاسم سلیمانی در بیتالزهرا (س) کرمان، به تصویر کشیده شده است، جایی که اشک و زمزمههای عاشقانهاش در فضای آن خانه مقدس طنین میافکند و بیننده را با خود به دل سوگوارهای مادرانه میبرد.
مستند «بیکرانهها»، روایتی صمیمی و در عینحال سرشار از نور درباره مادری است که سه پسرش از رزمندگان دفاع مقدس بودند و هر سه در جبهه به شهادت رسیدند، مادری که با گذشت ۳۵ سال از آن روزهای پرآتش، هنوز در همان خانه قدیمی جنوب تهران زندگی میکند، خانهای که هر گوشه آن، یاد فرزندان شهیدش را در خود دارد.
این مستند که به کارگردانی و تهیهکنندگی مهدی کریمی ساخته شده است، با روایت مستقیم مادر شهیدان خالقیپور در زمان حیات حاج محمود خالقیپور (پدر شهیدان) نحوه اعزام و شهادت سه فرزند این خانواده را بازخوانی میکند.
«بیکرانهها»، تنها روایت فقدان نیست، تصویری روشن از زنی است که با وجود سه بار داغ فرزند، با عشق و صبوری از همسر بیمار خود پرستاری کرده و امروز نیز با چهرهای آرام و امیدبخش در مقابل دوربین مینشیند، مادری که سرزندگیاش، بزرگترین شگفتی این روایت است.
این مستند امروز ساعت ۱۶:۱۰، از شبکه دو پخش می شود.
مستند «کشاورزان فضا»، در دو قسمت در روزهای یکشنبه و دوشنبه ۲ و ۳ آذر، ساعت ۱۶ از شبکه چهار پخش و روز بعد ساعتهای ۲ بامداد و ۷، بازپخش می شود.
این مستند دو قسمتی ازدسته علمی و نجوم با امتیاز ۷ از ۱۰ از درگاه تخصصی اطلاعات فیلم (IMDB) محصول سال ۲۰۲۳ سنگاپور است.
مستند «کشاورزان فضا»، به بررسی موضوع فناوریهای نوین کشت و تولید غذا به خصوص برای مصارف در فضا میپردازد. روشهایی که در ابتدا قرار بود خوراک فضانوردان را تامین کند، اما امروزه تحقیقات در این حوزه به مرحلهای رسیده است که این روشها را میتوان برای مقابله با بحران غذا در آیندهنیز بهکار بست. در این مجموعه همچنین تلاش برخی کشورهای پیشرو در زمینه کشاورزی نظیر هلند، سنگاپور و تایلند، برای فراهم کردن زمینه فعالیت طولانیتر در فضا و همینطور اقامت دانشمندان فضایی به تصویر کشیده شده است.