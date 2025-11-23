معاون آماد و پشتیبانی فراجا گفت: با الحاق تجهیزات جدید، توان مرزبانی حدود ۱۳ درصد و توان خودرویی این حوزه حدود ۵ درصد افزایش یافته است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، سردار رضا فریبا در مراسم الحاق تجهیزات زمینی و هوایی به فرماندهی مرزبانی فراجا، با اشاره به رویکرد آینده‌نگر در حوزه تأمین تجهیزات، این الحاق را یکی از بزرگ‌ترین تقویت‌های ساختاری مرزبانی در سال‌های اخیر دانست.

وی تفاهم و همکاری نزدیک با ستاد کل نیرو‌های مسلح و وزارت دفاع را از عوامل اصلی این دستاورد‌ها برشمرد و افزود: در گذشته صنعت دفاعی به‌اندازه اعتبارات موجود اقدام به تأمین کالا می‌کرد؛ اما امروز صرفاً در همین مقطع زمانی، بالغ بر سه تا چهار همت کالا از ظرفیت‌های وزارت دفاع دریافت کرده‌ایم.

معاون آماد و پشتیبانی فراجا با بیان اینکه شعار اصلی این مجموعه تأمین به‌موقع است، خاطرنشان کرد: در شرایط اقتصادی امروز، هرگونه تعلل در تأمین تجهیزات زیان‌بار خواهد بود. ما با نگاه آینده‌نگر، حتی پیش از اعلام رسمی نیاز‌ها از سوی یگان‌ها، برنامه‌ریزی و تأمین تجهیزات را انجام داده‌ایم. بسیاری از تجهیزاتی که امروز به مرزبانی تحویل شد، قبلاً پیش‌بینی و ذخیره‌سازی شده بود.

وی افزود: بخشی از کالا‌ها از طریق پیمانکاران و بخشی نیز با پیگیری مستمر از ستاد کل تأمین شده است. فرمانده کل فراجا نیز همواره حمایت ویژه‌ای از مجموعه آماد داشته‌اند و ما تلاش می‌کنیم وظیفه سربازی خود را به بهترین شکل انجام دهیم.

الحاق بیش از ۴۰۰ دستگاه خودرو، نفربر، پهپاد و موتور عملیاتی

سردار فریبا یکی از محور‌های اصلی مراسم را تقویت قابل‌توجه مرزبانی عنوان کرد و گفت: بیش از ۴۰۰ دستگاه خودرو عملیاتی و تاکتیکی، انواع نفربر‌های زرهی، پهپاد و موتورسیکلت‌های عملیاتی به مرزبانی فراجا الحاق شد. این تجهیزات از بزرگ‌ترین الحاق‌های چند سال اخیر است.

وی با اشاره به قابلیت‌های نفربر‌های زرهی تحویل‌شده افزود: این نفربر‌ها امکان جابه‌جایی ایمن ۱۰ تا ۱۲ نفر را دارند و با توجه به تحرکات گروهک‌های ضدانقلاب در مرز‌های جنوب شرق، نقش مهمی در کاهش تلفات انسانی خواهند داشت. خودرو‌های عملیاتی نیز توان تحرک یگان‌های مرزی را در مناطق صعب‌العبور افزایش می‌دهند.

معاون آماد و پشتیبانی فراجا اعلام کرد: با این الحاق، توان مرزبانی حدود ۱۳ درصد و توان خودرویی این حوزه حدود ۵ درصد افزایش یافته است.

جهش توان تولید داخلی در فراجا

سردار فریبا ایجاد ظرفیت داخلی برای تولید خودرو‌های مقاوم‌سازی‌شده و ضدگلوله و همچنین نفربر‌های زرهی را یک نقطه عطف برای فراجا دانست و گفت: در گذشته برای این تجهیزات نیازمند واردات بودیم؛ اما امروز توان تولید داخلی در آماد و پشتیبانی فراجا شکل گرفته و می‌توانیم بخش مهمی از نیاز‌های سازمان را تأمین و به یگان‌ها تزریق کنیم. با تخصیص منابع، این روند سالانه ادامه خواهد یافت.